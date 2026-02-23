Des points brillants dans le champ de vision : qu’est-ce que le scotome scintillant ?

Un scotome correspond à ce que les spécialistes appellent une « tache aveugle » … Laquelle, aux aspects parfois scintillants, gène sensiblement la vision. Quelles formes prend-elle et que dit-elle ?

Le scotome scintillant est caractérisé par la présence d’une zone aveugle qui s’invite dans notre champ visuel, durant un temps variable : de quelques minutes à une heure, voire davantage selon les cas.

Quelles formes ?

Le phénomène est caractérisé par l’apparition d’une tache de lumière vacillante blanche ou colorée près du centre du champ visuel. Une tache donc qui affecte la vision, laquelle s’obscurcit. Il peut prendre différentes formes :

des phénomènes clignotants ou ondulants… Certaines personnes décrivent une impression comparable à celle d’un kaléidoscope ou aux ondulations de chaleur qui déforment l’air au-dessus d’une route chaude ;

des anneaux ou arcs, qui opèrent des courbes autour du centre du champ visuel, en forme de croissant ou de C ;

des lignes dentelées, un peu à l’image du sommet des murs d’un château fortifié ;

en damier, évoquant ainsi des carrés noirs et blancs.

Quelles causes ?

Sa survenue apparaît le plus souvent associée à certains types de crises migraineuses : rétiniennes (ou oculaires) et celles avec aura, c’est-à-dire accompagnées ou précédées par des troubles neurologiques transitoires. Dans ce cas, le scotome scintillant est en quelque sorte une aura visuelle. La prise en charge médicamenteuse de la migraine fait généralement cesser le scotome scintillant.

Quand consulter ?

Toutefois, dans de très rares cas, celui-ci peut être associé à une affection rétinienne voire neurologique ou cérébrale, type crise d’épilepsie, accident vasculaire cérébral (AVC) ou accident ischémique transitoire (AIT). C’est pourquoi, si ce phénomène survient pour la première fois – d’autant plus en l’absence de migraine forte – demandez sans attendre un avis médical.