Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 346 articles

Des points brillants dans le champ de vision : qu’est-ce que le scotome scintillant ?

23 février 2026

Un scotome correspond à ce que les spécialistes appellent une « tache aveugle » … Laquelle, aux aspects parfois scintillants, gène sensiblement la vision. Quelles formes prend-elle et que dit-elle ?

Le scotome scintillant est caractérisé par la présence d’une zone aveugle qui s’invite dans notre champ visuel, durant un temps variable : de quelques minutes à une heure, voire davantage selon les cas.

Quelles formes ?

Le phénomène est caractérisé par l’apparition d’une tache de lumière vacillante blanche ou colorée près du centre du champ visuel. Une tache donc qui affecte la vision, laquelle s’obscurcit. Il peut prendre différentes formes :

  • des phénomènes clignotants ou ondulants… Certaines personnes décrivent une impression comparable à celle d’un kaléidoscope ou aux ondulations de chaleur qui déforment l’air au-dessus d’une route chaude ;
  • des anneaux ou arcs, qui opèrent des courbes autour du centre du champ visuel, en forme de croissant ou de C ;
  • des lignes dentelées, un peu à l’image du sommet des murs d’un château fortifié ;
  • en damier, évoquant ainsi des carrés noirs et blancs.

Quelles causes ?

Sa survenue apparaît le plus souvent associée à certains types de crises migraineuses : rétiniennes (ou oculaires) et celles avec aura, c’est-à-dire accompagnées ou précédées par des troubles neurologiques transitoires.  Dans ce cas, le scotome scintillant est en quelque sorte une aura visuelle. La prise en charge médicamenteuse de la migraine fait généralement cesser le scotome scintillant.

Quand consulter ?

Toutefois, dans de très rares cas, celui-ci peut être associé à une affection rétinienne voire neurologique ou cérébrale, type crise d’épilepsie, accident vasculaire cérébral (AVC) ou accident ischémique transitoire (AIT). C’est pourquoi, si ce phénomène survient pour la première fois – d’autant plus en l’absence de migraine forte – demandez sans attendre un avis médical.

  • Source : Cleveland Clinic – Inserm – National Library of Medicine

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Grossesse : quand le stress maternel devient un risque réel de fausse couche
Lire la suite
Comment la chaleur impacte-t-elle le poids des bébés à la naissance ?
Lire la suite
Cancer : la santé mentale jouerait un rôle dans le risque de décès
Lire la suite
La cannelle peut-elle faire baisser la tension artérielle ?
Lire la suite
Vaccin universel : une réussite inattendue chez les souris !
Lire la suite
Tension artérielle : que se passe-t-il quand on réduit le sel pendant une semaine ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Assistance médicale à la procréation : comment construire sa parentalité après un don de gamète ?

SUIVANTE

Comment poursuivre mon allaitement avec une mastite ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils