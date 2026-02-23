Accueil » Médecine » Ophtalmologie » Des points brillants dans le champ de vision : qu’est-ce que le scotome scintillant ?
Le scotome scintillant est caractérisé par la présence d’une zone aveugle qui s’invite dans notre champ visuel, durant un temps variable : de quelques minutes à une heure, voire davantage selon les cas.
Le phénomène est caractérisé par l’apparition d’une tache de lumière vacillante blanche ou colorée près du centre du champ visuel. Une tache donc qui affecte la vision, laquelle s’obscurcit. Il peut prendre différentes formes :
Sa survenue apparaît le plus souvent associée à certains types de crises migraineuses : rétiniennes (ou oculaires) et celles avec aura, c’est-à-dire accompagnées ou précédées par des troubles neurologiques transitoires. Dans ce cas, le scotome scintillant est en quelque sorte une aura visuelle. La prise en charge médicamenteuse de la migraine fait généralement cesser le scotome scintillant.
Toutefois, dans de très rares cas, celui-ci peut être associé à une affection rétinienne voire neurologique ou cérébrale, type crise d’épilepsie, accident vasculaire cérébral (AVC) ou accident ischémique transitoire (AIT). C’est pourquoi, si ce phénomène survient pour la première fois – d’autant plus en l’absence de migraine forte – demandez sans attendre un avis médical.
Source : Cleveland Clinic – Inserm – National Library of Medicine
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.