Publicité pour le tabac et les produits de vapotage : 50 % des revendeurs hors-la-loi

20 février 2026

Une nouvelle enquête du Comité national contre le tabagisme (CNCT) révèle l'ampleur des infractions à la législation anti-tabac dans les points de vente et sur internet. Un établissement sur deux contournerait la loi.

Malgré une législation stricte censée protéger les Français, notamment les plus jeunes, de la publicité pour les produits du tabac et de la nicotine, une récente étude vient démontrer l’ampleur des infractions, surtout concernant les produits de vapotage. Dans 55 % des bureaux de tabac et 56 % des magasins spécialisés, ces produits apparaissent comme « les plus fréquemment promus, au moyen de dispositifs visibles depuis l’extérieur ou de supports promotionnels », explique le CNCT.

Par ailleurs, 13 % des buralistes présentent des publicités pour des produits du tabac malgré l’interdiction totale applicable à ces produits. L’étude révèle également que 22 % des buralistes font la promotion de sachets de nicotine, alors même que ces produits ne sont pas autorisés à la vente en France !

Une présence persistante sur internet

Si la publicité dans les points de vente physiques pose problème, le monde numérique n’est pas épargné. L’étude a recensé 587 insertions publicitaires en 2025 sur les réseaux sociaux et sites des fabricants. Bien que ce chiffre soit en baisse de 12 % par rapport à 2024 et de 45 % par rapport à 2023, il reste significatif.

Les produits de vapotage concentrent 63 % des communications observées en ligne, principalement sur Instagram et via des communications directes (emails, SMS). Ces messages promotionnels mettent surtout en avant les arômes, la présentation des produits et leurs usages, ainsi que des offres promotionnelles, sans généralement inclure les avertissements sanitaires obligatoires ni mentionner l’interdiction de vente aux mineurs.

L’emballage comme vecteur publicitaire

L’enquête met en lumière une stratégie de contournement particulièrement efficace : l’utilisation des emballages comme supports publicitaires à part entière. Dans un contexte où la publicité directe est restreinte, les fabricants misent sur des conditionnements attractifs, aux couleurs vives, avec des références aromatiques séduisantes et un design soigné qui s’inspire des codes de la grande consommation.

Des mesures concrètes réclamées par le CNCT

Face à ces constats alarmants, le Comité national contre le tabagisme appelle les pouvoirs publics à agir rapidement pour renforcer le cadre réglementaire et protéger efficacement la population, en particulier les plus jeunes. Ainsi réclame-t-il :

  • l’instauration d’un conditionnement neutre pour tous les produits du tabac (y compris le tabac chauffé) et pour les produits du vapotage, sur le modèle des paquets de cigarettes actuels ;
  • l’interdiction de la vente en ligne des produits de vapotage, considérée comme un vecteur majeur d’exposition des jeunes aux communications commerciales ;
  • la suppression des arômes attractifs ;
  • un renforcement des contrôles et des sanctions.

  • Source : CNCT

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

