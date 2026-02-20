JO de Milan Cortina 2026 : le secret des biathlètes pour passer du ski au tir sans trembler

Arriver essoufflé au pas de tir et devoir viser avec précision : c’est tout l'art délicat du biathlon où les champions doivent tirer en retenant leur souffle alors même que leurs pulsations cardiaques sont au plus haut. Comment parviennent-ils à réaliser cette prouesse physique et mentale ?

Ils arrivent au pas de tir à près de 30 km/h, le cœur battant à plus de 170 pulsations par minute, les poumons en feu et les jambes tremblantes. Et pourtant, en quelques secondes, les biathlètes doivent retrouver suffisamment de calme pour viser et toucher une cible de quelques centimètres située à 50 mètres ! Alors que les Jeux olympiques de Milan Cortina 2026 battent leur plein et que les biathlètes français y brillent, comment parviennent-ils à réaliser ce tour de force ? Sur son média Olympics.com, le Comité olympique a interrogé de nombreux athlètes sur le sujet.

Une chorégraphie respiratoire

Pour faire comprendre l’exploit qu’ils réalisent, les biathlètes utilisent souvent une analogie : c’est comme si vous montiez 20 étages d’escalier en courant à toute vitesse, puis que vous deviez enfiler une aiguille immédiatement après. « Tu dois pousser ton corps à la limite, mais ton esprit doit rester calme », ​​explique la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold, quadruple championne du monde de relais.

En parvenant au pas de tir, les biathlètes ralentissent pour faire baisser leur rythme cardiaque. Ensuite, « la respiration est un élément clé : vous devez prendre une profonde inspiration avant de tirer », enchaîne le Français Quentin Fillon Maillet, double champion olympique à Pékin en 2022 et déjà triple champion olympique à Milan Cortina.

Mais si le fait de se concentrer sur sa respiration peut signifier une tentative d’atteindre un état de plénitude complète, en réalité ce n’est pas vrai, comme le précise l’Autrichienne Anna Gandler. « L’essentiel n’est pas de se calmer, car tout le monde pense que le rythme cardiaque doit baisser, mais c’est le contraire. Il faut maintenir un rythme cardiaque élevé, car s’il diminue trop vite, le corps tremble. Et c’est ce que nous essayons d’éviter. »

Un travail mental de longue haleine

« La partie mentale représente 99 % [de la performance], affirme Lou Jeanmonnot, multiple championne du monde avec la France en relais, double championne olympique en 2026 en relais mixte et relais féminin, médaillée d’argent de l’individuel. Et médaillée de bronze au sprint. La technique, on la maîtrise tous, mais le mental est bien plus complexe et difficile à gérer. »

« Si tu te sens fort en ski, tu peux utiliser cette sensation positive pour gagner en confiance au tir, ajoute Ingrid Landmark Tandrevold. Mais si tu te sens mal (fatigué…), alors tu dois essayer d’oublier ça et te concentrer uniquement sur le tir. »

Cette gymnastique mentale ne s’improvise pas. Elle fait l’objet d’un entraînement spécifique tout aussi rigoureux que la préparation physique. Visualisation, techniques de respiration, exercices de concentration… Les biathlètes perfectionnent tout un arsenal de méthodes pour maîtriser ce passage délicat du ski au tir. « C’est l’essence même du biathlon que d’être capable de passer du travail physique intense sur les pistes à se calmer pour faire quelque chose qui nécessite une très haute précision dans le tir », conclut la Suédoise Hanna Oeberg, championne olympique 2018 de l’individuel 15 km.