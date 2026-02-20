Au ski, comment prendre soin de vos pieds ?

Aux sports d’hiver, si les chevilles et les genoux sont réputés pour leur sensibilité, une autre partie du corps peut être la cible de blessures susceptibles de gâcher les vacances : le pied ! Pour quelles raisons ?

Les chaussures de ski se caractérisent par leur rigidité, essentielle pour maintenir fermement l’articulation de la cheville et le pied, composé de quantité de petits os. Les spécialistes parlent du flex de la chaussure. Celui-ci est déterminé par un vendeur spécialisé ou un loueur en fonction de votre niveau et de votre pratique (ski de descente, de randonnée…).

Des frottements

La blessure au pied survient généralement en lien avec un problème d’inconfort lié à une compression ou un frottement répété durant la glisse ou lors des changements de direction. Autant de situations susceptibles de faire le lit :

de bursites, autrement dit des inflammations de certaines parties du pied. Avec un risque de plaie voire d’infection ;

d’ampoules ;

d’ongles incarnés et autres engelures, en lien aussi avec l’humidité ambiante.

Préparez vos pieds !

Pour prévenir ou limiter les risques, prenez les devants et préparez vos pieds avant de partir en vacances. Il existe en effet des crèmes anti-frottements qui peuvent être appliquées sur les pieds (voûte plantaire…), dès les deux ou trois semaines avant vos premières descentes. Demandez conseil auprès du pharmacien. Il s’agit en quelque sorte de vous constituer une corne ! Une fois sur place, si vous louez des chaussures, prenez le temps de bien les choisir. Idem pour vos chaussettes qui doivent être adaptées à la pratique du ski.

Consultez

De la même façon, le port de chaussures de ski inadaptées est susceptible d’aggraver les risques de frottement en cas de déformations préexistantes d’un orteil, de type hallux valgus ou orteils en griffes. Si vous êtes concerné, n’hésitez pas à demander l’avis d’un podologue avant de louer ou d’acheter des chaussures. Il réalisera un examen podologique précis qui vous permettra choisir le modèle et la taille en fonction de votre niveau de ski et de l’état de vos pieds.