Au ski, comment prendre soin de vos pieds ?

Les chaussures de ski se caractérisent par leur rigidité, essentielle pour maintenir fermement l’articulation de la cheville et le pied, composé de quantité de petits os. Les spécialistes parlent du flex de la chaussure. Celui-ci est déterminé par un vendeur spécialisé ou un loueur en fonction de votre niveau et de votre pratique (ski de descente, de randonnée…).
La blessure au pied survient généralement en lien avec un problème d’inconfort lié à une compression ou un frottement répété durant la glisse ou lors des changements de direction. Autant de situations susceptibles de faire le lit :
Pour prévenir ou limiter les risques, prenez les devants et préparez vos pieds avant de partir en vacances. Il existe en effet des crèmes anti-frottements qui peuvent être appliquées sur les pieds (voûte plantaire…), dès les deux ou trois semaines avant vos premières descentes. Demandez conseil auprès du pharmacien. Il s’agit en quelque sorte de vous constituer une corne ! Une fois sur place, si vous louez des chaussures, prenez le temps de bien les choisir. Idem pour vos chaussettes qui doivent être adaptées à la pratique du ski.
De la même façon, le port de chaussures de ski inadaptées est susceptible d’aggraver les risques de frottement en cas de déformations préexistantes d’un orteil, de type hallux valgus ou orteils en griffes. Si vous êtes concerné, n’hésitez pas à demander l’avis d’un podologue avant de louer ou d’acheter des chaussures. Il réalisera un examen podologique précis qui vous permettra choisir le modèle et la taille en fonction de votre niveau de ski et de l’état de vos pieds.
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
