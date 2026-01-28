Des produits chimiques détectés dans le lait maternel

Une découverte canadienne suscite des questions sur la composition du lait maternel. Des traces de pesticides, d’antimicrobiens et d’additifs utilisés dans des plastiques et des produits de soins personnels ont été retrouvés dans de nombreux échantillons. Alors, l'allaitement reste-t-il la meilleure option pour les nourrissons ?

Une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l’Université McGill de Montréal (Canada) vient de publier les résultats d’une analyse approfondie d’échantillons de lait maternel prélevés au Canada et en Afrique du Sud. Son objectif, chercher à détecter toute trace chimique inhabituelle. Pour ce faire, les scientifiques ont utilisé différentes stratégies d’exploration de données en association avec la spectrométrie de masse à haute résolution, technique qui permet de détecter avec précision des molécules dans des échantillons complexes, afin de répertorier et d’identifier des contaminants inattendus ou inconnus. Ils ont ainsi analysé près de 600 échantillons recueillis entre 2018 et 2019. Parmi les substances détectées, on trouve :

des antimicrobiens couramment ajoutés aux savons, désinfectants et produits d’hygiène personnelle ;

des additifs antioxydants utilisés dans la fabrication des plastiques et des emballages ;

des composés présents dans certains pesticides et produits ménagers.

« On n’avait jamais fait état de la présence de ces composés dans le lait maternel auparavant, lancent les auteurs. Mais sans grande surprise, nos résultats montrent que les populations sont exposées à un cocktail complexe de résidus chimiques, qui varie d’un individu à l’autre en fonction de l’alimentation, de l’environnement et du mode de vie. »

Faut-il s’inquiéter ?

Les chercheurs tiennent à rassurer les parents : « il est important de noter que ces produits chimiques ont été détectés à de faibles concentrations et que nous ne comprenons pas pleinement les effets de plusieurs d’entre eux sur la santé, précise le Pr Stéphane Bayen, professeur agrégé au Département des sciences des aliments et d’agrochimie de l’université McGill et coauteur de l’étude. Malgré la présence de ces produits, le lait maternel demeure l’idéal pour les nourrissons, car il contient les nutriments dont ils ont besoin pour se développer, et des anticorps qui les protègent contre des maladies. »

L’équipe indique que ces données pourraient permettre d’améliorer la réglementation en matière de sécurité et de protéger la santé des nourrissons et des parents en élargissant le nombre de substances ciblées dans les analyses.