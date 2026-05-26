Les multivitamines en musculation : efficacité réelle ou effet placebo ?

Énergie, récupération, performances… Dans les salles de sport, les multivitamines sont devenues un réflexe pour de nombreux sportifs. Très populaires, ces produits promettent d’optimiser les performances et d’éviter les carences. Pourtant, les autorités sanitaires françaises rappellent que leurs bénéfices restent parfois limités chez les personnes en bonne santé, tandis que les risques liés à une consommation excessive sont souvent sous-estimés.

Les multivitamines occupent aujourd’hui une place importante dans l’univers de la musculation. Contrairement aux produits destinés à améliorer directement les performances, comme la créatine ou les protéines en poudre, elles regroupent principalement plusieurs vitamines et minéraux essentiels au fonctionnement de l’organisme. Leur objectif n’est pas de développer la masse musculaire à elles seules, mais plutôt de prévenir certaines carences et d’accompagner les besoins nutritionnels des sportifs.

La composition des boîtes de multivitamines est très variable. Elles contiennent généralement des vitamines A, B, C, D, E. Les minéraux les plus souvent retrouvés sont le magnésium, le zinc, le fer, le calcium, le sélénium, l’iode, le cuivre ou encore le chrome. Certaines marquent proposent en plus des extraits végétaux.

Longtemps réservés aux professionnels, les multivitamines sont consommées par des pratiquants amateurs, parfois dès les premiers mois d’entraînement. Les vitamines et minéraux jouent bien un rôle essentiel dans le fonctionnement du corps. Les vitamines B participent au métabolisme énergétique, tandis que le calcium et le magnésium interviennent dans la contraction musculaire. Pour autant, prendre des multivitamines ne signifie pas automatiquement améliorer ses performances sportives. Ainsi, l’Agence national de sécurité sanitaire (ANSES) souligne que cette consommation repose souvent sur « une croyance non fondée selon laquelle l’alimentation courante ne suffirait pas » à couvrir les besoins nutritionnels des sportifs.

Quant à l’Assurance maladie, elle rappelle qu’une alimentation variée et équilibrée suffit déjà pour une personne en bonne santé.

Les multivitamines peuvent néanmoins présenter un intérêt dans certaines situations. Lors d’une alimentation restrictive, déficit calorique important ou carence précise. La vitamine D fait par exemple l’objet d’une attention particulière chez certains sportifs, notamment en hiver ou lors d’un faible ensoleillement. Mais pour cela, mieux vaut se tourner vers un professionnel de santé qui vous guidera.

Des risques sous-estimés

Contrairement à une idée répandue, les multivitamines ne sont pas anodines. Certaines vitamines, notamment la vitamine D, peut devenir toxique lorsqu’elle est consommée en excès sur une longue période. Selon une alerte de l’Anses, la vitamine D peut occasionner des maux de tête, des nausées, des vomissements, une perte de poids ou encore une fatigue intense. Elle peut aussi être responsable d’une hypercalcémie – une trop grande quantité de calcium dans le sang – et ainsi entraîner des complications rénales ou cardiovasculaires.

Attention aussi à la vitamine A. un apport excessif se traduit par plusieurs symptômes, parfois graves : peau sèche, lèvres gercées, démangeaisons, cheveux hirsutes, chute des sourcils, maux de tête et problèmes de foie pouvant entraîner la mort, selon le Vidal. Considérant la banalisation de la consommation de ces compléments alimentaires, l’Agence recommande vivement de se renseigner avant leur prise, notamment auprès d’un professionnel de santé. Les pouvoirs publics sont également interpellés afin de mener une réflexion sur la pertinence de la distribution de ces produits sur les sites de pratique sportive.