Pourquoi déteste-t-on la coriandre ?

Aimer ou ne pas aimer la coriandre ne répond pas seulement à une simple question de goût. Entre celles et ceux qui en raffolent et les autres qui vouent à cette plante la plus franche aversion, il existe une explication génétique.

La coriandre est la feuille d’une plante nommée Coriandrum sativum. Aussi appelée le persil chinois, elle appartient à la famille des Apiacées. Elle est utilisée, selon les régions du monde, comme légume, épice ou même parfum.

Variante génétique

Son odeur justement, ne laisse jamais indifférent, à tel point que certaines personnes ne la supportent pas. Pas plus que son goût d’ailleurs, réputé savonneux. Cette forme de détestation renferme une explication génétique : comme l’a démontrée une équipe canadienne en 2012, il existe en effet une composante génétique dans la perception du goût de la coriandre. L’aversion pour cette plante proviendrait de variantes de gènes susceptibles d’affecter des récepteurs olfactifs nommés OR6A2.

Des différences selon les populations…

La prévalence de la détestation pour la coriandre semble également varier selon les groupes ethnoculturels. Dans une autre étude canadienne de 2012, les auteurs ont ainsi mis au jour des différences notables : la proportion de participants à ce travail – 1 639 jeunes adultes de 20 à 29 ans – n’aimant pas la coriandre était ainsi de :

21 % chez les Asiatiques de l’Est ;

17 % chez les Caucasiens,

14 % chez les personnes d’origine africaine,

7 % chez les Sud-Asiatiques ;

4 % chez les Hispaniques ;

3 % chez les participants originaires du Moyen-Orient.