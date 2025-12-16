Déshydratation, diarrhée… le Coca-Cola peut-il aider à lutter contre les symptômes de la gastro-entérite ?

Une vieille rumeur prétend que les colas sont des remèdes efficaces contre la gastro-entérite, les nausées, la diarrhée et la déshydratation qui vont avec. Info ou intox ?

Difficile de savoir quand et comment le Coca-Cola s’est bâti sa réputation de remède contre les symptômes de la gastro-entérite. Mais cette croyance s’est hissée, au fil des années, parmi ces fameux « remèdes de grand-mère » que l’on se transmet de génération en génération. Mais est-ce vrai ? Le Coca-Cola est-il véritablement efficace contre les douleurs abdominales et les diarrhées ? Non, pour le Dr Pauline Guillouche, gastro-entérologue à Nantes (Loire-Atlantique). « Il y a beaucoup mieux que le coca pour se réhydrater. Et c’est bien trop sucré », tranche-t-elle dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Pas assez de sodium, trop de sucre

Aucune étude robuste ne confirme en effet l’intérêt du Coca-Cola en cas de déshydratation, la première complication de la gastro-entérite, notamment chez les enfants. Une étude de 1986 confirme que le Coca-Cola ne peut être utilisé comme solution de réhydratation contre la diarrhée. « Les boissons de type cola ne conviennent pas comme solutions de réhydratation, car elles présentent une très faible teneur en électrolytes et une osmolalité extrêmement élevée », écrit le gastro-entérologue Zvi Weizman.

En 2000, un article scientifique sur l’importance de la réhydratation chez les nourrissons en cas de diarrhée expliquait : « les boissons comme les colas ne conviennent pas à la réhydratation, car elles contiennent trop peu de sodium et sont excessivement hyperosmolaires (trop sucrées), ce qui peut aggraver la diarrhée ».

Favoriser la diarrhée, c’est ce qu’indique aussi The Allied Digestive Clinic (Etats-Unis). « Les sucres raffinés peuvent parfois attirer l’eau dans les intestins, provoquant potentiellement de la diarrhée. Pour les personnes ayant un système digestif sensible, comme celles atteintes du SII (syndrome de l’intestin irritable), les aliments sucrés peuvent agir comme des déclencheurs et aggraver les symptômes ». Le cola pourrait donc augmenter la diarrhée à cause du sucre qu’il contient par le phénomène d’osmose (mouvement naturel de l’eau à travers une membrane semi-perméable, comme la paroi de l’intestin, d’une zone où l’eau est plus concentrée vers une zone où il y a plus de solutés, sucre, sel, etc., pour équilibrer les concentrations).

Le cola aggraverait même les symptômes de la gastro-entérite, notamment les crampes abdominales à cause de la caféine et du sucre contenus dans le coca. La caféine étant diurétique, elle pourrait aussi accroître le risque de déshydratation.

Le cola n’est donc pas une boisson conseillée contre les symptômes de la gastro, bien au contraire. Que préconise le Dr Guillouche, notamment pour lutter contre la déshydratation liée à la gastro-entérite ? « Boire à petites gorgées un soluté de réhydratation ou un bouillon maison. Il convient de manger léger – du riz, des carottes, une compote ».