32 927 articles

Désir de grossesse : peut-on anticiper la conception ? (Vidéo)

17 octobre 2025

L’hygiène et le mode de vie influencent la possibilité de procréer. C’est pourquoi, les spécialistes conseillent, trois  mois avant la conception, d’observer certaines habitudes qui favoriseront la fertilité. Quelles sont-elles ? Les réponses du Dr Vanessa Lubin, endocrinologue gynécologue à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pour Info-Fertilité.

Comité français d’information sur la fertilité, Info-Fertilité a été fondé par la Société de médecine de la reproduction (SMR)et l’association de patients BAMP, qui accompagne les personnes confrontées à l’infertilité.

Vidéos

Désir de grossesse : peut-on anticiper la conception ?

Destination Santé
