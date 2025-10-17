Désir de grossesse : peut-on anticiper la conception ? (Vidéo)

L’hygiène et le mode de vie influencent la possibilité de procréer. C’est pourquoi, les spécialistes conseillent, trois mois avant la conception, d’observer certaines habitudes qui favoriseront la fertilité. Quelles sont-elles ? Les réponses du Dr Vanessa Lubin, endocrinologue gynécologue à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pour Info-Fertilité.

Comité français d’information sur la fertilité, Info-Fertilité a été fondé par la Société de médecine de la reproduction (SMR)et l’association de patients BAMP, qui accompagne les personnes confrontées à l’infertilité.