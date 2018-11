Les matières grasses sont essentielles au bon fonctionnement de l’organisme. Elles permettent notamment le transport de plusieurs vitamines et constituent une réserve d’énergie importante. De nombreuses études se sont penchées sur l’intérêt des lipides contre le diabète de type 2. Alors, pour prévenir le risque, vers quels aliments se tourner ?

Plus de 400 millions de personnes dans le monde vivent avec un diabète de type 2. Il n’est plus à démontrer que l’alimentation joue un rôle essentiel dans la prévention de l’apparition de cette pathologie. Si les vertus de certaines catégories d’aliments (fruits et légumes en tête) sont largement reconnues, qu’en est-il des graisses alimentaires qui présentent des profils divers (saturées, polyinsaturées…) et surtout des aliments qui les apportent ?

Pour le savoir, des chercheurs de l’Université du Vermont ont compilé de récents travaux conduits sur le sujet. Ils ont ainsi constaté que certaines graisses pouvaient être particulièrement utiles pour réduire le risque de diabète de type 2.

Omega 3 et produits laitiers

Ainsi, dans des travaux asiatiques, ils ont observé que la consommation d’oméga 3 marins était associée à une diminution du risque. Vous l’aurez compris, pour en trouver, direction la poissonnerie. Saumons ou encore sardines regorgent de ces acides gras polyinsaturés. A l’examen d’autres études (occidentales cette fois-ci), la consommation régulière de produits laitiers non allégés présenterait elle aussi un intérêt. Et ce, grâce notamment à la présence d’un acide gras nommé trans-palmitoléique. Cela nous renvoie à un récent travail publié début octobre dans la Revue Plos Medicine dans lequel les auteurs expliquent que des concentrations plus élevées de biomarqueurs de matières grasses laitières étaient associées à un risque moins élevé de développer un diabète de type 2.

Enfin sans trop de surprises, les scientifiques ont noté l’intérêt des huiles végétales riches en acides gras monoinsaturés, comme l’huile d’olive ou d’arachide ou en acide gras oméga 3 comme l’huile de colza.

Et pour conclure, les auteurs rappellent que « les humains ne mangent pas de graisses alimentaires et d’acides gras de manière isolée. Ils consomment des aliments à la constitution complexe et non des éléments nutritifs (isolés) ». Ce que l’on nomme en fait la matrice alimentaire, qui est sans doute aussi responsable de l’effet bénéfique des poissons, produits laitiers et huiles végétales sur le risque de diabète.