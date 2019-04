En France, les compléments alimentaires destinés à améliorer le confort articulaire connaissent un essor important. Mais deux molécules contenues dans ces produits peuvent poser problème. L’Anses déconseille donc leur usage à certaines personnes.

La glucosamine et la chondroïtine sulfate sont des molécules naturellement présentes dans les tissus conjonctifs et cartilagineux de notre organisme, et assurent, entre autres, la structure et l’élasticité des cartilages, des tendons et de la peau. Ces deux composés sont commercialisés dans la plupart des pays européens sous forme de médicaments et de compléments alimentaires.

Mais plusieurs effets indésirables ont été rapportés à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Parmi lesquels des troubles digestifs, des douleurs abdominales, des éruptions cutanées…

Femmes enceintes, diabétiques, asthmatiques…

L’Anses a donc mené l’enquête. Laquelle a mis en évidence des populations pour lesquelles la consommation de compléments alimentaires contenant de la glucosamine ou de la chondroïtine sulfate présente un risque. Il s’agit des diabétiques ou pré-diabétiques, des asthmatiques ou des patients traités par anti-vitamine K. Mais aussi les personnes présentant une allergie alimentaire aux crustacés ou aux insectes, les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants et les personnes dont l’alimentation est contrôlée pour le sodium, le potassium ou le calcium, car ces compléments peuvent en être une source importante.

L’Anses recommande en outre que des mesures soient prises par les fabricants afin de mieux informer le consommateur sur les risques. En attendant, n’oublions pas que les compléments alimentaires ne sont pas des produits anodins. Avant d’en consommer, demandez un avis médical.