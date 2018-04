Depuis plusieurs années, l’usage du GHB*, également connu sous le nom de « drogue du violeur », inquiète les médecins. Plus récemment, des cas de comas ont été signalés, en particulier en région parisienne, après ingestion à visée récréative d’une substance proche appelée GBL. Un point sur cette drogue dont l’usage s’étend chez les jeunes.

Depuis la fin 2017, les médias ont relayé des cas de comas suite à l’absorption de GBL* à visée majoritairement récréative. Mais ce phénomène a en réalité commencé quelques années auparavant. A partir de 2006, ce solvant industriel a commencé à « se substituer progressivement au GHB en raison de son faible coût (de 50 à 70 euros le demi-litre) et de sa facilité d’accès via Internet », explique l’OFDT. Une fois ingérée, cette drogue est en effet transformée en GHB par l’organisme.

Méconnaissance du produit

Cet usage concerne « une population mixte (filles et garçons) et de plus en plus jeune (17-25 ans) » à la recherche d’effets semblables à ceux de l’ecstasy/MDMA. Problème, « ces nouveaux usagers n’ont qu’une faible connaissance du produit et des risques. Ils consomment en outre le GHB/GBL avec d’autres substances, notamment l’alcool, ce qui accroît considérablement les risques de comas », ajoute l’OFDT.

Depuis 2014, une augmentation des cas de comas pour lesquels la consommation de GHB/GBL est incriminée est constatée à Paris. Dans le détail, la proportion a ainsi doublé entre 2014 et 2017 pour atteindre une quarantaine de cas en 2017. « Les professionnels organisateurs de soirées ont relayé des inquiétudes sur les conséquences de ces usages. »

Risque de décès

Ainsi, le GBL, comme le GHB, expose à des risques importants. « A faibles doses, le GHB a un effet relaxant, désinhibant et euphorisant. A fortes doses, il est sédatif et dépresseur respiratoire. Il peut entraîner une perte de conscience qui peut aller jusqu’au coma et aboutir au décès », précise l’OFDT. Le GBL entraîne les mêmes effets que le GHB bien qu’ils apparaissent plus progressivement (30-45 minutes) et durent un peu plus longtemps (3 à 5 heures).

*gamma-hydroxybutyrate, classé comme stupéfiant en France depuis 1999, est une molécule utilisée dans le cadre médical comme anesthésique et dans le traitement de la narcolepsie

**gamma-butyrolactone