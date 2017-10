Ebola : fin de la flambée en RDC

Bonne nouvelle ! La fin de la dernière flambée d’Ebola vient d’être déclarée par l’OMS. Au total, 4 personnes sont mortes et 4 ont survécu au virus en République démocratique du Congo (RDC), en une dizaine de jours.

La fin de la flambée d’Ebola – rapportée par l’OMS ce 2 juillet – est un soulagement en RDC. Tout juste 42 jours après que le dernier patient suspect a été testé négatif à deux reprises. Confirmée le 12 mai dernier, une flambée de virus Ebola avait en effet frappé la province de Bas-Uélé en République démocratique du Congo. Dans cette région reculée et difficile d’accès située au nord du pays, 4 personnes sont décédées et 4 autres ont survécu à la maladie.

Au total, 583 personnes ayant été en contact avec les malades ont été suivies. Mais aucun d’entre eux n’a développé de symptômes. « Avec la fin de cette flambée, la RDC prouve encore une fois qu’il est possible de contrôler le virus mortel si la réponse est apportée suffisamment tôt et de manière efficace », souligne le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le tout récent directeur général de l’OMS.

Or une réponse rapide et efficace semblait difficile à mettre en œuvre dans la région touchée. Reculée et difficile d’accès, elle aurait besoin d’un système de santé plus fort. « Sans cela, une surveillance efficace du virus n’est pas possible », a souligné le ministre de la santé de RDC, le Dr Oly Ilunga Kalenga.