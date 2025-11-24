Écouter de la musique pourrait réduire de 39 % le risque de démence chez les seniors

La prévention du risque de démence prend parfois des chemins inattendus. Selon des chercheurs de l'Université Monash de Melbourne en Australie, écouter régulièrement de la musique après 70 ans pourrait significativement protéger notre cerveau du déclin cognitif. En jouer pourrait aussi être bénéfique.

On le sait, pour prévenir le déclin cognitif, garder son cerveau en alerte est un impératif. Cela peut passer par la pratique de jeux cérébraux (mots croisés, sudoku…), la visite de musées, la lecture… La musique aurait, elle aussi son mot à dire. C’est ce qu’avancent des chercheurs australiens.

En suivant plus de 10 800 personnes âgées de plus de 70 ans, ils ont observé que celles et ceux qui écoutent très régulièrement de la musique présentent un risque de démence réduit de 39 % par rapport à celles qui en écoutent rarement ou jamais.

Jouer d’un instrument s’avère également bénéfique, avec une réduction du risque de 35 %.

Des bénéfices mesurables

Au-delà de la prévention de la démence, l’étude révèle que l’écoute régulière de musique est associée à de meilleures performances cognitives globales et particulièrement à une meilleure mémoire épisodique – celle qui nous permet de nous souvenir des événements de notre vie quotidienne. Une mémoire qui fait souvent défaut aux patients souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Une découverte encourageante alors que le vieillissement de la population est devenu une préoccupation de santé publique mondiale. L’allongement de l’espérance de vie s’accompagne d’une augmentation des maladies liées à l’âge, notamment le déclin cognitif et la démence.

« En l’absence de traitement curatif contre la démence, il est crucial d’identifier des stratégies permettant de prévenir ou de retarder l’apparition de la maladie », souligne le Pr Joanne Ryan, autrice principale de l’étude.