Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 055 articles

Écouter de la musique pourrait réduire de 39 % le risque de démence chez les seniors

24 novembre 2025

La prévention du risque de démence prend parfois des chemins inattendus. Selon des chercheurs de l'Université Monash de Melbourne en Australie, écouter régulièrement de la musique après 70 ans pourrait significativement protéger notre cerveau du déclin cognitif. En jouer pourrait aussi être bénéfique.

On le sait, pour prévenir le déclin cognitif, garder son cerveau en alerte est un impératif. Cela peut passer par la pratique de jeux cérébraux (mots croisés, sudoku…), la visite de musées, la lecture… La musique aurait, elle aussi son mot à dire. C’est ce qu’avancent des chercheurs australiens.

En suivant plus de 10 800 personnes âgées de plus de 70 ans, ils ont observé que celles et ceux qui écoutent très régulièrement de la musique présentent un risque de démence réduit de 39 % par rapport à celles qui en écoutent rarement ou jamais.

Jouer d’un instrument s’avère également bénéfique, avec une réduction du risque de 35 %.

Des bénéfices mesurables

Au-delà de la prévention de la démence, l’étude révèle que l’écoute régulière de musique est associée à de meilleures performances cognitives globales et particulièrement à une meilleure mémoire épisodique – celle qui nous permet de nous souvenir des événements de notre vie quotidienne. Une mémoire qui fait souvent défaut aux patients souffrant de la maladie d’Alzheimer.

Une découverte encourageante alors que le vieillissement de la population est devenu une préoccupation de santé publique mondiale. L’allongement de l’espérance de vie s’accompagne d’une augmentation des maladies liées à l’âge, notamment le déclin cognitif et la démence.

« En l’absence de traitement curatif contre la démence, il est crucial d’identifier des stratégies permettant de prévenir ou de retarder l’apparition de la maladie », souligne le Pr Joanne Ryan, autrice principale de l’étude.

  • Source : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gps.70163

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Troubles visuels chez les enfants : sensibiliser les parents
Lire la suite
L’IA bientôt capable de dépister l’autisme dès la naissance ?
Lire la suite
Parler d’obésité, c’est déjà commencer à la soigner
Lire la suite
Nutrition : les bons et mauvais points du café
Lire la suite
Infections sexuellement transmissibles : quelles évolutions chez les jeunes en 10 ans ?
Lire la suite
Pourquoi la grippe pourrait-elle être particulièrement virulente cette année ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fertilité : tout ce que vous devez savoir sur l’autoconservation des ovocytes

SUIVANTE

Infertilité : qu’est-ce que la médecine de la reproduction ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils