Education sexuelle : qu’enseigne-t-on aux élèves de primaire ?

Depuis 2001, la loi impose une éducation à la sexualité auprès de tous les élèves. Y compris ceux scolarisés à l’école primaire. Mais que peut-on bien enseigner dans ce domaine à cet âge ? Voici des précisions éclairantes.

Inscrite dans le Code de l’éducation (articles L. 121-1 et L. 312-16), l’éducation à la sexualité « se fonde sur les valeurs humanistes de liberté, d’égalité et de tolérance, de respect de soi et d’autrui », indique le ministère de l’Education nationale sur son site internet. « Elle doit trouver sa place à l’école dans un esprit de laïcité, de neutralité et de discernement. »

Lorsqu’elle est destinée aux enfants de l’école élémentaire, elle n’implique pas « de dimension sexuelle stricto sensu » et « il ne s’agit pas d’une éducation explicite à la sexualité », précise le ministère. Il s’agit davantage d’une éducation à la vie affective et relationnelle. En outre, à ces âges, « les modalités retenues pour la mise en œuvre de l’éducation à la sexualité sont présentées lors du conseil d’école et portées à la connaissance des parents d’élèves lors de la réunion de rentrée, dans le cadre de la présentation des enseignements ».

Ateliers participatifs, albums jeunesse…

Plusieurs thématiques peuvent constituer un objet d’étude, que les enseignants doivent adapter à l’âge des élèves, de 6 à 10 ans. Parmi elles, on peut citer l’étude et le respect du corps, la notion d’intimité et de respect de la vie privée, ainsi que l’égalité entre les filles et les garçons ou encore la prévention des violences sexistes et sexuelles.

Pour transmettre ces diverses notions à des enfants de moins de 11 ans, il est recommandé aux enseignants de mettre en place des ateliers participatifs. Par exemple, pour faire comprendre le concept de consentement, sans aucune dimension sexuelle, à de jeunes enfants, l’enseignant peut créer des saynètes autour de situations du quotidien. Les élèves pourront répondre aux questions suivantes : « Est-ce que je peux m’asseoir à côté de toi ? » ou « Est-ce que je peux te prendre la main ? »

Globalement, l’éducation à la vie affective et relationnelle demeure axée sur le développement de l’enfant et des relations sociales à ce niveau. Elle aide les enfants à développer le respect de l’intimité et des droits de chaque personne, et à distinguer ce qu’il est acceptable de garder pour soi face à une situation qu’il convient de signaler. Dans ce but, de outils pédagogiques spécifiques, comme des albums jeunesse peuvent aussi être diffusés et expliqués aux enfants.

C’est à la fin de l’école élémentaire, en CM2, que les questions autour des relations amoureuses, d’intimité et de pudeur pourront être abordées.

A noter : À l’école primaire, les temps consacrés à l’éducation à la sexualité sont intégrés aux autres enseignements.