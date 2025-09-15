Generic selectors
Emotions fortes : pourquoi notre ventre réagit-il ?

15 septembre 2025

Toute émotion forte ressentie peut produire des effets intestinaux plus ou moins agréables. Rien d’étonnant à cela, puisque ces réactions naturelles trouvent une explication sur le plan anatomique.

Vous avez peur, votre ventre est noué. Vous êtes amoureux, des papillons s’y déploient. Vous êtes stressé, impossible de manger. Pire, vous avez la diarrhée. Ces exemples fréquents, que tout un chacun a déjà pu expérimenter, illustrent le lien fort entre les émotions et nos intestins. Rien d’étonnant lorsque l’on sait que le système nerveux entérique, situé dans notre intestin, et composé de neurones similaires à ceux de notre cerveau, interagit directement avec ce dernier.

Résultat, notre ventre communique en permanence avec le système nerveux central, notamment via le nerf vague. C’est par ce biais que le stress ou les émotions intenses peuvent influencer le fonctionnement intestinal.

Phénomène hormonal

Autre élément d’explication, les hormones. Des scientifiques de l’Inserm ont ainsi découvert que « le cortisol (l’hormone du stress, ndlr) influence directement les neurones qui composent le système nerveux entérique qui régule les fonctions gastro-intestinales ». Ce qui pourrait expliquer les troubles digestifs développés à la suite d’un stress important.

Cela étant, tout le monde n’est pas sensible de la même manière. « L’anxiété et la peur peuvent provoquer des réactions gastro-intestinales plus prononcées chez certaines personnes, notamment hypersensibles, ce qui se traduit par des douleurs abdominales, des nausées, ou des troubles digestifs », précise le site horizonsophrologie.fr.

  • Source : Inserm - horizonsophrologie.fr

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

