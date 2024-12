En décembre, comment faire patienter les enfants jusqu’à Noël ?

Alors que dehors, les illuminations scintillent et que les vitrines brillent de mille feux, dans les foyers, une fébrilité particulièrement palpable chez les plus jeunes s'installe. Le temps va être long jusqu’à Noël. Comment transformer cette attente, parfois interminable, en parenthèse enchantée ?

Alors que les adultes jonglent entre listes de courses et les achats de Noël, chez les enfants, une impatience commence à naître. Impatience qui culminera lorsque les vacances arriveront.

Le secret pour les faire patienter réside dans l’implication active des enfants. Si le calendrier de l’Avent reste un classique pour rythmer les premiers jours de décembre, l’approche du grand soir nécessite une stratégie plus élaborée. La solution ? En faire de véritables acteurs des préparatifs.

Préparez des sablés

Faire des sablés avec les enfants est une excellente manière d’allier l’utile à l’agréable.

A commencer par un aspect éducatif. Apprentissage des mesures et des proportions, découverte des ingrédients, développement créatif… Voilà qui permettra de les faire patienter de façon ludique… sans qu’ils s’en aperçoivent.

C’est aussi un excellent moyen de perpétuer les traditions et de passer du temps en famille.

Pour la recette : dans un grand saladier, mélangez 200 g de farine, 75 g de sucre, 75 g de beurre et une cuillère à café de cannelle pour ceux qui aiment). Une fois que la préparation a pris une texture de sable, ajoutez 1 œuf. Sur un plan de travail légèrement fariné, étalez la pâte sur 0,5 à 1 cm d’épaisseur avant de la découper avec des emporte-pièces. Placez les biscuits sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Faites cuire environ 10 minutes à 180°.

Triez et donnez des jouets

Anticiper l’abondance de cadeaux qu’il va recevoir à Noël et prendre en son absence les jouets dont il ne se sert plus pour les donner à une association, c’est tentant. Mais mieux vaut éviter de procéder dans le dos d’un enfant. Même si cela provoque au début quelques protestations, invitez-le à faire ce tri avec vous. En prenant garde à ne pas le faire culpabiliser, vous le sensibilisez au fait que le Père Noël pourra ainsi en faire profiter d’autres enfants moins chanceux que lui. Il ne parvient à céder que deux ou trois babioles ? C’est mieux que rien. Et il y a de fortes chances qu’il repasse quelques heures à s’amuser avec des jeux oubliés au fond d’une armoire.

Décorez la maison

Entre les derniers achats cadeaux et la mise au point du menu, les préparatifs du réveillon sont particulièrement prenants. Votre enfant sera fier de pouvoir vous aider en contribuant à la décoration de la maison. Personnages en pâte à sel à accrocher dans le sapin, guirlandes de papier, pochoirs sur les fenêtres… Ce ne sont pas les occupations qui manquent.

Un petit film de temps en temps

Enfin, les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion de déroger à quelques règles en vigueur le reste de l’année. Lui faire découvrir les films qui vous ont marqués durant votre enfance lui fera passer le temps plus rapidement et resserrera plus encore les liens…