En mangeant moins, l’estomac rétrécit : info ou intox ?

Vous avez forcément déjà entendu dire qu’à force de moins manger, notre estomac en venait à rétrécir, sous-entendant ainsi qu’il était en mesure de recevoir moins d’aliments. Ou à l’inverse, qu’à trop répéter, son volume s’agrandissait… Mythe ou réalité ?

En forme de J, l’estomac fait partie de notre appareil digestif. L’une de ses particularités ? Cet organe souple est en quelque sorte extensible. Autrement dit, les muscles qui composent sa paroi sont susceptibles de s’étirer pour recevoir le bol alimentaire. Puis se contracter et donc se resserrer, en l’absence d’aliments.

Comme une chaussette !

Sur son compte Instagram, le Dr Pauline Guillouche, gastro-entérologue prend l’exemple d’une… chaussette : elle se gonfle lorsqu’on y glisse le pied et se rétracte quand celui-ci est ôté. Une façon également de dire que la taille initiale – de la chaussette – n’est pas modifiée pour autant. C’est en substance ce qu’elle a tenu à préciser sur un post en mai dernier : « quand votre estomac est vide, il prend moins de place. Mais dès que vous le remplissez, il se déplie pour retrouver sa forme normale. Ce processus s’effectue facilement sans que l’estomac soit affecté de façon permanente ».

Idée reçue

Alors, non, votre estomac ne rétrécit pas à la suite d’un régime restrictif ou à l’issue d’une période au cours de laquelle vous avez moins mangé ; dans le cas par exemple, où vous avez été malade. Pour le Dr Guillouche, la confusion viendrait justement de cet état de fait : « quand on est malade, l’on mange moins », explique-t-elle. « On se sent plus vite rassasié. Mais ce n’est pas parce que notre estomac a rétréci. C’est simplement dû à une perte d’appétit. Car en réalité, votre estomac est toujours aussi grand et prêt à se remplir à nouveau ».