Enfant et myopie : une heure d’écran par jour, c’est déjà trop

Les écrans sont partout. Et ils ne sont pas bons pour les yeux des enfants. Une étude coréenne révèle en effet un lien inquiétant entre le temps passé devant les écrans et le risque de myopie chez les jeunes. Chaque heure supplémentaire passée devant un écran augmente le risque de développer ce trouble visuel.

Une vision nette de près et floue de loin. La myopie reste le trouble visuel le plus répandu. Et sa prévalence ne cesse d’’augmenter chez les plus jeunes. Selon les estimations, 40 % des enfants et adolescents pourraient être myopes d’ici 2050. Si la génétique joue un rôle, d’autres facteurs, comme le manque de temps passé à l’extérieur, contribuent à ce phénomène. L’utilisation accrue des écrans, tels que les téléphones portables, les consoles de jeux et les télévisions, est aussi largement pointée du doigt.

Dans une étude coréenne publiée dans Jama Network, des chercheurs ont passé en revue 45 études regroupant les données de plus de 335 000 enfants âgés de 2 à 17 ans. Point commun à ces travaux : tous ont examiné l’association entre l’exposition aux écrans et la myopie.

Une heure d’écran par jour augmente ainsi le risque de myopie de 5 % par rapport à une absence d’exposition, tandis que quatre heures l’augmentent de… 97 % ! L’étude suggère en outre un « seuil de sécurité » pour une utilisation inférieure à une heure par jour, bien que cela nécessite des recherches supplémentaires.

Cette étude, combinée aux observations réalisées pendant les confinements liés à la Covid-19, renforce l’idée qu’une association entre le temps passé à l’intérieur et l’utilisation prolongée des écrans est néfaste pour la santé visuelle des enfants.

Des gestes simples peuvent aider à prévenir la myopie :

Limitez l’usage des écrans

Vous l’avez compris, il est crucial de limiter le temps passé devant les smartphones, tablettes et ordinateurs, en particulier dans des environnements mal éclairés. Pour les tout-petits, il est recommandé d’éviter toute exposition aux écrans avant l’âge de 3 ans.

Adopter la règle du 20-20-20

Pour ceux qui travaillent ou étudient longuement sur écran, les pauses sont primordiales. La règle du 20-20-20 est un excellent moyen de soulager les yeux. Toutes les 20 minutes, accordez-vous une pause de 20 secondes en regardant un point situé à 20 pieds (environ 6 mètres) de distance.

Ne négligez pas les activités en extérieur

La lumière naturelle joue un rôle essentiel dans le développement sain de l’œil. Encouragez les enfants à passer du temps dehors, que ce soit pour jouer, pratiquer du sport ou simplement se promener. Des études ont montré que les activités en plein air réduisent significativement le risque de myopie chez les jeunes.