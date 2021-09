Enfants à vélo : les bons réflexes pour leur sécurité

Avant de laisser votre enfant se rendre seul à vélo à l’école, assurez-vous qu’il soit bien équipé et possède les bons réflexes. Petite révision.

De plus en plus de Français ont adopté le vélo comme mode de transport quotidien. Et les enfants ne sont pas en reste : ils sont nombreux à se rendre chaque jour à l’école à bicyclette. Or, si ce mode de déplacement doux est recommandable à divers égards, il n’est pas sans danger. Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), le risque pour un cycliste d’être victime d’un accident est trois fois plus élevé que pour un automobiliste. Le risque d’être gravement blessé, seize fois plus élevé. Il est donc essentiel que les enfants apprennent à pédaler en toute sécurité avant de se déplacer seuls – pas avant 8 ou 9 ans – de cette façon.

Casque et code de la route

Tout d’abord, « le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, conducteur ou passager », rappelle la Prévention routière. Essentiel dans la mesure où « il divise le risque de blessures graves à la tête par 3,4, en réduisant les traumatismes crâniens de 80% et les lésions au cerveau de 88% », abonde l’Assurance Prévention. Equipez-le également de vêtements réfléchissants.

Assurez-vous qu’il connaisse et respecte les règles de sécurité routière, comme s’arrêter à un feu rouge et à un stop ou encore laisser la priorité à droite. Sans pour autant lui faire apprendre tous les panneaux de signalisation, assurez-vous qu’il reconnaisse les essentiels pour circuler à vélo (stop, cédez-le-passage, sens interdit, piste cyclable…).

Il doit en outre savoir se déplacer en observant certaines règles de circulation :

– Circuler à droite de la chaussée ;

– Ne pas zigzaguer entre les voitures ;

– Ne pas dépasser des véhicules par la droite ;

– Utiliser les pistes ou les bandes cyclables ;

– Signaler systématiquement son intention de changer de direction, à l’aide d’un bras levé dans la direction souhaitée.

Enfin, « en ville, apprenez-lui à reconnaître les différents bruits de la rue », recommande l’association Prévention routière. « Attention aux ouvertures inopinées de portières et aux sorties de garage ou de parkings. Apprenez à votre enfant à détecter ces deux dangers pour qu’il puisse être en mesure de s’arrêter ou d’éviter l’obstacle à n’importe quel moment. »