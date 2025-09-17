Enfants : quel petit-déjeuner pour attaquer la journée du bon pied ? (Vidéo)

On considère souvent le petit-déjeuner comme le repas le plus important de la journée, en particulier pour les enfants. Mais alors qu’ils sont souvent friands de céréales très (trop) sucrées, quelles alternatives leur proposer pour les aider à tenir toute la matinée jusqu’à la pause du midi ? Les conseils de Delphine Caillon-Loger, diététicienne-nutritionniste à Nantes (Loire-Atlantique) pour un petit-déjeuner sain, équilibré et nourrissant.

