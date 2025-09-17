Eté 2025 : la canicule fait 1 444 victimes en France dont le tiers à Paris

L'été 2025 s'inscrit comme l'un des plus meurtriers de ces dernières années en France, avec un bilan particulièrement lourd : 1 444 décès liés à la chaleur, dont 409 rien que dans la capitale. C’est ce qui ressort d’un travail mené par l’Imperial College de Londres.

La capitale française a payé le plus lourd tribut avec 409 décès attribués aux effets du changement climatique, soit environ un tiers des victimes nationales selon une étude de l’Imperial College London et de la London School of Hygiene & Tropical Medicine publiée mercredi 17 septembre. Ce chiffre s’explique notamment par le phénomène d’îlot de chaleur urbain, qui intensifie les effets des canicules dans les grandes villes.

Un été exceptionnellement chaud

Classé comme le troisième été le plus chaud jamais enregistré en France, derrière 2003 et 2022, l’été 2025 a été marqué par des températures anormalement élevées, notamment dans le Sud-Ouest et le Centre-Est.

Un phénomène européen

Cette surmortalité n’est pas propre à la France. À l’échelle européenne, le changement climatique est responsable de 16 500 décès supplémentaires cet été, avec des impacts majeurs dans plusieurs capitales :

Rome : 835 décès ;

Athènes : 630 décès ;

Madrid : 387 décès ;

Londres : 315 décès.

Avec un profil identique pour les victimes : 85% des décès concernent des personnes de plus de 65 ans, soulignant la vulnérabilité particulière de nos aînés face aux chaleurs extrêmes.

« Bien que des politiques soient nécessaires pour protéger les populations de la chaleur, un abandon rapide des combustibles fossiles est le moyen le plus efficace d’éviter des étés plus chauds et plus meurtriers », alertent les auteurs.