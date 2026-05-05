Eté 2025 : les noyades en forte hausse

En France, l'été 2025 a été marqué par une hausse significative des noyades et des décès qui en découlent. Les vagues de chaleur, la fréquentation accrue des lieux de baignade et des comportements à risque expliquent cette tendance préoccupante.

Dans son bilan annuel des noyades survenues durant l’été 2025 et publié ce 5 mai, Santé publique France révèle une hausse par rapport à 2024.

Entre le 1er juin et le 30 septembre 2025, 1 418 noyades accidentelles ont été recensées, dont 409 ont été fatales (près de trois noyades sur dix). Par rapport à la même période en 2024, cela représente une augmentation de 14 % du nombre total de noyades et de 16 % des décès.

La période la plus critique a coïncidé avec les fortes chaleurs de la fin juin et du début juillet qui a poussé le grand public à fréquenter les lieux de baignade. Entre le 19 juin et le 8 juillet seulement, 355 noyades ont été enregistrées. C’est 135 % de plus qu’en 2024.

Qui sont les personnes les plus exposées ?

Les adultes représentent la majorité des victimes de noyade (57%). Les moins de 6 ans constituent le deuxième groupe le plus touché, avec plus du quart des noyades (27 %).

Mais l’une des évolutions les plus inquiétantes de l’été 2025 concerne les adolescents de 13 à 17 ans : leur nombre de décès par noyade a doublé, passant de 10 à 21 entre 2024 et 2025. Cette tranche d’âge, souvent trop confiante dans ses capacités physiques, sous-estime les risques.

Pour les enfants et les adolescents, les cours d’eau et les plans d’eau se révèlent particulièrement dangereux : 33 mineurs y ont perdu la vie au cours de l’été 2025, contre 20 l’année précédente. Viennent ensuite les piscines privées.

Pour les adultes, la mer reste le lieu le plus mortel.

Alcool, âge… des facteurs aggravants

Une étude de Santé publique France publiée en septembre 2025 a mis en lumière les principaux facteurs qui transforment une baignade en drame. Les personnes de 65 ans et plus ont ainsi trois fois plus de risque de faire une noyade grave (décès, arrêt cardiaque, coma…) que les enfants de moins de 5 ans.

L’alcool est un autre facteur aggravant majeur, encore trop souvent minimisé. Sa consommation altère le jugement, favorise la prise de risques inconsidérés, dilate les vaisseaux sanguins (augmentant le risque d’hypothermie) …

Ce qui change pour l’été 2026

Face à l’allongement de la saison estivale lié au changement climatique, Santé publique France anticipe et a décidé de lancer sa surveillance des noyades dès le 1er mai au lieu du 1er juin.

Les ministères de la Santé et des Sports renforcent leurs campagnes de prévention, avec un accent mis sur les personnes âgées. En partenariat avec Voies navigables de France, de nouveaux messages ciblant les risques liés à l’alcool seront diffusés sur les bords des canaux et des rivières. La campagne #coulepastonété sera également relayée (sous forme d’affiches et de supports vidéo, diffusés sur les sites de baignades, les clubs de plage, les campings …) pour sensibiliser enfants et adolescents aux dangers de la baignade dans des zones non autorisées du réseau fluvial.

Les bons réflexes

Enfin, il est important de rappeler quelques consignes de bon sens afin d’éviter les drames.

Pour les enfants :

Apprenez-leur à nager dès le plus jeune âge ;

Ne les quittez jamais des yeux et désignez un adulte charge de la surveillance ;

Pour les plus jeunes, baignez-vous avec eux.

Pour tous :

Privilégiez les zones de baignade surveillées ;

Renseignez-vous sur la météo et les conditions de l’eau avant de vous baigner ;

Respectez les consignes de sécurité et les interdictions de baignade ;

Entrez dans l’eau progressivement : mouiller d’abord la tête, la nuque et le ventre pour éviter le choc thermique ;

Prévenez un proche avant de vous baigner, surtout en milieu naturel ;

Écoutez votre corps : fatigue ou problèmes de santé sont des raisons valables de reporter une baignade ;

Évitez toute consommation d’alcool avant et pendant une baignade ou une activité nautique.