Eté : 4 conseils pour basculer en mode vacances !

Certains ont besoin d’une journée ou deux pour se sentir pleinement en vacances… D’autres y parviennent juste après avoir quitté le travail. Comment réussir à profiter des vacances dès la première minute ?

Comme s’il suffisait d’appuyer sur un bouton pour se sentir véritablement « off »… Déconnecter et passer immédiatement en mode vacances n’est pas donné à tout le monde. Entre état d’esprit et organisation, c’est possible mais cela s’anticipe.

Partir serein

Rien de pire que de quitter le travail avec un dossier en suspens… qui nous reviendra comme un boomerang au retour des vacances ! « Si on ne part pas serein, il est compliqué de déconnecter », insiste d’emblée Sébastien Hof, psychologue. Facile à dire ? « Tout cela se prépare en amont avec les collègues et avec la hiérarchie. Car n’oublions pas que c’est à celle-ci que revient la charge d’organiser l’absence ». Voilà pourquoi, une semaine avant l’échéance, un point s’impose pour informer par exemple, votre N+1 du travail en cours et préparer le suivi de ce qui ne peut attendre.

Coupure numérique

Le rappel apparaît loin d’être inutile : la déconnexion numérique figure dans la loi du 8 août 2016, selon laquelle tout salarié a le droit de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, ordinateur, messagerie etc.) en dehors de son temps de travail. Alors un conseil : coupez toutes les notifications en lien avec l’activité professionnelle en particulier les mails et les groupes de travail sur les plateformes de communication collaborative. « L’enjeu consiste vraiment à mettre à distance tout ce qui se réfère au travail », appuie Sébastien Hof.

Partir…

« C’est une certitude : changer d’environnement aide profondément à basculer en mode vacances. D’autant plus, si l’on part à l’étranger », enchaîne-t-il. « Changer de rythme, de paysages, d’activités… nous avons besoin de tout cela pour déconnecter ».

… ou organiser son propre dépaysement !

Vous ne partez pas ? Pourquoi ne pas vous programmer une première journée de vacances en rupture totale avec votre quotidien habituel. Cela peut passer par des activités sportives, culturelles ou de loisirs que vous n’avez jamais réalisées. Ou des travaux qui attendent depuis des lustres. « Peu importe : l’important étant de vous concocter un programme qui vous plaît, vous fait envie et vers lequel vous pouvez vous projeter, avant de partir en vacances », conclut le psychologue.