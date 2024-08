Faire l’amour à l’extérieur n’est pas toujours une bonne idée

L’été est là et cela peut donner des idées à certains de faire l’amour dans des lieux insolites. Par exemple sur la plage ou dans un champ par une nuit chaude et étoilée. Si excitante soit cette perspective, est-ce réellement judicieux ? A quoi vous exposez-vous si vous vous faites surprendre ?

Faire l’amour dehors, rien de plus excitant ? Peut-être. Mais nul n’étant censé ignorer la loi, notez que l’article 222-32 du Code pénal indique bien que « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Alors réfléchissez bien avant de faire un câlin sur la plage ou dans votre voiture en forêt.

Il est important de préciser que « même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé », précise le texte de loi. Donc si on peut deviner que vous êtes en train d’avoir un rapport sexuel, peu importe que vous soyez tout habillés, cela reste interdit. Et donc punissable.

Une évolution des moeurs

Et l’infraction est qualifiée « même sans volonté d’exhibition (…) si l’intéressé n’a pas pris suffisamment de précaution pour dissimuler ce qui devait l’être », ajoute le site Dalloz Actu étudiant. Qu’il s’agisse des parties génitales ou de l’acte sexuel.

Alors, certes, « de manière générale, on constate que l’évolution des mœurs a conduit à raréfier les poursuites et les condamnations prononcées au titre de ce délit », souligne le site d’information juridique. Mais cela n’empêchera pas que vous soyez condamné si vous vous faites prendre. Alors mieux vaudrait s’abstenir de l’expérience et opter pour d’autres lieux insolites bien à l’abri des regards.

A noter : selon une enquête internationale réalisée par l’entreprise de sextoy LELO en 2020, et relayée par le site Terra Femina, 82 % des Français ont déjà eu des relations sexuelles dans leur voiture, 68,5 % à la plage, 45 % dans les parcs et les jardins publics et même 16 % en avion.