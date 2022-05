Fibromyalgie : se remettre en mouvement contre la douleur

Syndrome touchant principalement les femmes, la fibromyalgie reste difficile à diagnostiquer et détériore fortement la qualité de vie des malades. A l’occasion de la journée dédiée ce 12 mai, l’Inserm rappelle les conclusions de son expertise collective publiée en 2020.

« Le 12 mai est le jour anniversaire de la naissance de Florence Nightingale », explique l’association FibromyalgieSOS. « Née en 1820 en Grande-Bretagne, elle exerçait le métier d’infirmière lorsqu’elle a contracté une forme grave du Syndrome de Fatigue Chronique et de Fibromyalgie vers l’âge de 40 ans. » A l’origine de la Fondation de la Croix Rouge Internationale, son anniversaire correspond désormais à la journée mondiale de la fibromyalgie et constitue « un symbole fort de résistance et de lutte contre la maladie ».

Une lutte qui dure depuis deux siècles donc. Pourtant la prise en charge de la maladie reste difficile en 2022. D’abord, parce que le diagnostic est compliqué par la variabilité des symptômes et l’absence de marqueur biologique spécifique. En effet, si « elle est avant tout associée à des douleurs chroniques diffuses fluctuantes, une grande majorité des patients souffre aussi de fatigue persistante, de difficultés de concentration et d’attention, et d’un déconditionnement physique (processus psychophysiologique conduisant à l’inactivité physique et au repli sur soi) », décrit l’Inserm. De plus, les traitements restent symptomatiques.

Cela dit, la prise en charge s’améliore grâce à la recherche. Ce qui a permis à l’Inserm de réaliser une expertise collective publiée en 2020. Laquelle contient plusieurs conclusions importantes en matière de soins qu’il est bon de rappeler en cette journée mondiale 2022 dédiée à la fibromyalgie. Ainsi, l’institut souligne « la nécessité de favoriser un accompagnement qui s’adapte et qui évolue en fonction des symptômes ». Mais surtout, il insiste sur « une remise en mouvement précoce via une activité physique adaptée ». Et pour cause, « grâce à l’imagerie médicale, il a été décrit que l’activité physique agit sur le contrôle de la douleur au niveau cérébral », rappelle le ministère de la Santé*.

A noter : entre 1,4 et 2,2 % des Français seraient concernés par cette maladie.

*Un référentiel de prescription d’activité physique pour la fibromyalgie dans le cadre de l’activité physique et sportive sur ordonnance est au programme de travail 2022 de la HAS