Fin de vie : parlons-en !

Marisol Touraine, ministre en charge de la santé, vient de lancer une campagne nationale d’information sur la fin de vie. Objectif, inviter les Français au dialogue avec leurs proches et les professionnels de santé et les informer sur les droits des malades et des personnes en fin de vie.

En association avec le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV), le ministère de la santé propose donc une toute nouvelle campagne de sensibilisation portant sur la fin de vie et les soins palliatifs. Elle vise à rappeler que chacun peut exprimer ses volontés sur la fin de vie, qu’il soit en bonne santé ou malade, pour faire valoir ses droits.

Un site internet sur la fin de vie

La loi du 2 février 2016 répond à la demande d’une fin de vie digne, accompagnée et apaisée, par une meilleure prise en charge de la souffrance. « Elle a ainsi renforcé les droits existants et en a créé de nouveaux. Notamment l’opposabilité des directives anticipées et le droit à la sédation profonde et continue », précise le ministère. « Elle clarifie par ailleurs l’arrêt de traitement au titre du refus de l’obstination déraisonnable et renforce le rôle de la personne de confiance. »

A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 20 mars 2017, la campagne d’information sera relayée sur plusieurs médias, autour d’une signature : « La fin de vie, et si on en parlait ? » :

un spot TV de 25 secondes ;

deux annonces presse et des bannières sur différents sites internet et sur les réseaux sociaux ;

un site internet dédié : parlons-fin-de-vie.fr ;

des événements organisés partout en France par le CNSPFV dès le mois de mars.