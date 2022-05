Source : The Conversation, Health Check: what happens when you hold in a fart? 10 septembre 2018 - Association française de Formation médicale continue en hépato-grastro-entérologie, site consulté le 19 mai 2022 - BMJ. 2004 Oct 16; 329(7471): 925. - The Lancet, Volume 306, Issue 7927, 2 August 1975, Pages 211-212