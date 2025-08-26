Generic selectors
Fournitures scolaires : attention aux substances nocives

26 août 2025

Porter un stylo à la bouche, voici un réflexe qui concerne beaucoup d’entre nous. Mais attention, les fournitures scolaires peuvent cacher des dangers insoupçonnés. Une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) publiée le 25 août, révèle des résultats préoccupants concernant l’innocuité de ces produits.

A l’heure des achats de rentrée, la DGCCRF a mené une vaste campagne de contrôle dans 46 établissements, analysant 31 fournitures scolaires en laboratoire. Le constat est alarmant : 14 produits se sont révélés non conformes, dont 9 considérés comme dangereux. Parmi eux, des gommes, stylos, marqueurs, surligneurs, colles et correcteurs contenaient des substances chimiques dépassant les limites réglementaires.

Ces fournitures peuvent exposer les enfants à des substances nocives par plusieurs voies : contact avec la peau ou les yeux, inhalation, ou même ingestion lorsque les enfants mâchouillent leurs stylos. Plus inquiétant encore, certains emballages ne mentionnaient pas clairement les dangers, privant ainsi les consommateurs d’informations essentielles sur les risques encourus.

Comme le rapporte Le Parisien, « certaines de ces fournitures n’informaient pas sur l’étiquetage qu’ils contenaient un certain taux de phénoxyéthanol qui peut causer des lésions oculaires graves ou, de propan-1-ol, très irritant pour les yeux, ou d’octylisothiazolinone qui peut poser des problèmes cutanés ».

À la suite de ces découvertes, des retraits massifs ont été effectués. En Île-de-France uniquement, plus de 66 000 surligneurs, 18 000 stylos correcteurs et 6 000 stylos ont été retirés ou rappelés.

Des allégations environnementales non justifiées

L’enquête a également révélé des problèmes concernant les allégations environnementales, de plus en plus présentes sur les emballages. Certaines mentions comme « biodégradable » pour de la colle ou « sans PVC ni plastifiant » et « exempte de substance nocive » pour des gommes ont été jugées trompeuses ou non justifiées.

La DGCCRF a dû intervenir en adressant 39 avertissements, 15 injonctions et 3 procès-verbaux aux fabricants pour faire corriger ces manquements.

Comment protéger nos enfants ?

Face à ces constats, quelques réflexes simples peuvent aider à protéger les enfants :

  • Lisez les étiquettes et soyez attentifs aux pictogrammes de danger ;
  • méfiez-vous des allégations trop générales ou séduisantes (« écologique »…) ;
  • sensibilisez vos enfants à ne pas porter les fournitures à la bouche.

  • Source : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/laction-de-la-dgccrf/les-enquetes-et-les-controles/securite-et-allegations-environnementales

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

