Fracture du pénis : une course contre la montre

Source : Suivi de l’intervention « Fracture de verge : Prise en charge en urgence ou différée ? » par la Dre Alexandra Clerget, Hôpital Paris Saint Joseph ; Journal of the National Medical Association (vol. 96, n° 2, pp. 229-233 ; Penile Fracture: A Meta-Analysis Urol Int Published online: March 9, 2016 DOI: 10.1159/000444884 ; Penile fracture: long-term results of surgical and conservative management. J Trauma. 2011 Aug;71 (2):491-3. doi: 10.1097/TA.0b013e3182093113 ; EAU Guidelines. Edn. Presented at the EAU Annual Congress Paris 2024. ISBN 978-94-92671-23-2 ; Management and outcomes of penile fracture: 10 years experience from a tertiary care center. Int Urol Nephrol. 2014 Mar,46(3):519-22. doi: 10.1007/s11255-013-0531-y. Epub 2013 Sep 22.