La France peut mieux prendre soin des migrants

L’afflux de réfugiés venus de pays d’Afrique, d’Asie et du Proche Orient en Europe n’est pas géré « à la hauteur des enjeux présents et futurs ». Notamment en ce qui concerne leur prise en charge en matière de soins. Le récent avis du Comité consultatif national d’Ethique (CCNE) estime pourtant que notre pays est tout à fait en mesure de prendre en charge de manière honorable et digne ces personnes.

« Il n’existe aucune difficulté insurmontable dans la prise en charge honorable et digne des migrants », martèle le CCNE dans son avis intitulé « Santé des Migrants et Exigences Ethiques ». Dans cet avis, le comité « observe que le nombre de migrants, [bien que] difficile à mesurer, tout semble cependant indiquer que leur nombre n’excède pas 0,5% de la population générale en France ». Par conséquent, ils « ne menacent ni notre système de soins, ni notre organisation sociale ». Un constat important à l’heure où de nombreuses voix évoquent l’impossibilité d’aider tous les migrants.

Un accueil décent tout à fait réalisable

Le CCNE souligne d’ailleurs que les migrants séjournant « sur le sol français pour des durées inégales, se rendent invisibles et sont donc en situation de précarité à l’égard de l’accès aux soins ». Et ce « d’autant qu’ils placent au second plan leurs problèmes de santé ». L’accès aux soins leur est donc « difficile et compliqué car les structures d’offre de soins (en particulier les hôpitaux) sont peu organisées pour aller au-devant (des migrants) ce que font en revanche, les associations humanitaires sans soutien manifeste de l’État ». Sans parler de « l’absence de politique harmonisée des permanences d’accès aux soins de santé (PASS) ».

Ainsi, malgré l’obligation légale qu’imposent la Constitution, les lois et règlements français « d’accueillir les migrants de manière décente », la réalité est tout autre. Pour le CCNE « les solutions mises en œuvre par l’ensemble des acteurs publics ne sont pas à la hauteur des enjeux présents et futurs ». Alors qu’il s’agit d’une obligation tout à fait réalisable puisque « d’un point de vue administratif, les instruments existent ».

Le CCNE conclut: « s’agissant des migrants, comme de toute personne en détresse, la santé […] ne doit en aucun cas pouvoir être instrumentalisée, notamment en maintenant de mauvaises conditions sanitaires comme outil de refoulement ».