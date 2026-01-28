Generic selectors
Comment les couleurs influencent-elles nos émotions ?

28 janvier 2026

La psychologie des couleurs existe bel et bien. Elle constitue d’ailleurs l’un des principaux leviers des acteurs du marketing, de la mode et de la publicité, pour interpeller nos émotions. De quelles façons ?

Si la perception des couleurs revêt un caractère subjectif, certaines renferment bel et bien un aspect universel. A l’image du rouge bien sûr, qu’il soit écarlate ou orangé, considéré comme une couleur chaude. Ce qui signifie que ces rouges évoquent des émotions associées à l’amour, la passion, la chaleur, comme à la colère. De la même façon, d’autres types de rouge aux nuances bleutées – bordeaux, rubis, framboise… – sont souvent décrites comme apaisantes tout en évoquant un aspect considéré comme sérieux voire digne.

Orange enthousiaste, bleu rassurant…

Il en est ainsi de même pour chacune des couleurs, comme par exemple :
– l’orange, qui véhicule une image d’enthousiasme et de confiance en soi ;
– le jaune, réputée être la couleur de l’esprit et de la créativité ;
– le vert et sa tendance naturelle et rassurante ;
– le bleu, couleur de la confiance et de la paix.

Un aspect culturel

Les couleurs suscitent donc chez nous des émotions, au point d’influencer nos comportements (achat…), sous l’effet de facteurs qui peuvent être personnels ou culturels. En effet, le fait d’aimer ou non une couleur dépend de nombreux paramètres à l’image des souvenirs d’enfance et de l’association que l’on peut faire entre une couleur et une émotion. Un exemple : votre mère vous a fait porter du jaune un jour, ce qui a suscité de nombreuses moqueries de vos camarades de classe ? Il est peu probable que le jaune devienne votre couleur préférée à l’âge adulte…

Des réseaux neuronaux

Enfin, sur le plan biologique, les couleurs que nous percevons résultent d’une interprétation de notre cerveau, qui va ensuite les associer à une émotion. Comme plusieurs travaux scientifiques l’ont mis en évidence, elles résultent de la manière dont celui-ci traite la lumière. Et ce, à travers des réseaux neuronaux, qui en quelque sorte, codent les couleurs que nous percevons réellement.

  • Source : Neural representations of perceptual color experience in the human ventral visual pathway,” Kim et al., Proceedings of the National Academy of Sciences, May 26, 2020. - onauskaite D, Parraga CA, Quiblier M, Mohr C. Feeling Blue or Seeing Red? Similar Patterns of Emotion Associations With Colour Patches and Colour Terms. Iperception. 2020 Feb 2;11(1):2041669520902484.

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

