Freestyle Libre : remboursé à tous les patients diabétiques

Source : ABBOTT, le 22 juin 2023 - Guerci B, Roussel R, Riveline JP, et al. Important decrease in hospitalizations for acute diabetes events following FreeStyle Libre® system initiation in people with type 2 diabetes on basal insulin therapy in France. Étude présentée à l’EADV, 20-22 septembre 2022, Stockholm, Suède. Haute autorité de Santé (HAS), le 18 octobre 2022 - Fédération française des diabétiques, site consulté le 27 juin 2023