Gagner des années face au myélome multiple : les avancées qui changent la donne

Le myélome multiple reste un cancer du sang peu connu alors qu’en 2023, il a touché plus de 6 500 nouvelles personnes en France. Longtemps associée à un pronostic sombre, la maladie fait aujourd’hui l’objet d’avancées thérapeutiques majeures qui permettent aux patients de vivre mieux et plus longtemps. Entre progrès scientifiques et nouveaux besoins du quotidien, le parcours de soins se transforme en profondeur. Explications du Dr Arthur Bobin, hématologue à Poitiers.

« Le myélome multiple est un cancer de la moelle osseuse, l’organe où sont fabriquées nos cellules sanguines », explique le Dr Arthur Bobin, du service d’onco-hématologie du CHU de Poitiers. « Dans cette maladie, un type de globules blancs — les plasmocytes — se dérègle et se met à proliférer de manière incontrôlée. Cette accumulation perturbe la production normale du sang, fragilise les os et affaiblit le système immunitaire. C’est une affection chronique, qui évolue par phases, et dont les manifestations peuvent être très différentes d’un patient à l’autre. »

Bien que considéré comme rare, l’incidence du myélome multiple a doublé en 30 ans. Le plus souvent, la maladie apparaît autour de 70 ans chez les hommes et 74 ans chez les femmes, mais elle touche aussi des adultes plus jeunes : près de 40 % des patients ont moins de 65 ans au moment du diagnostic.

Le terme « multiple » n’est pas anodin : dans de nombreux cas, plusieurs os sont concernés, ce qui peut provoquer douleurs et fractures. « On voit des fractures spontanées, sans chute, parce que l’os a été fragilisé », explique le Dr Bobin. Mais la maladie peut aussi se révéler plus discrètement : « On découvre parfois le myélome par hasard, lors d’une une prise de sang, avec une anémie. » Fatigue persistante, insuffisance rénale, infections répétées… « Les manifestations varient mais ont un point commun : elles pèsent fortement sur la qualité de vie. »

Des progrès scientifiques qui changent la prise en charge

Même si le myélome multiple est une maladie incurable, avec des phases de rémission et de rechute, sa prise en charge a profondément évolué ces dernières années. L’objectif ne se limite plus à traiter la maladie : il s’agit désormais de prolonger la survie et d’améliorer le quotidien, avec l’ambition de transformer le myélome en une maladie chronique. « Désormais, beaucoup de patients vont vivre avec un myélome chronique et non plus dans l’urgence thérapeutique. Les phases de rémission sont de plus en plus longues, parfois 7 à 10 ans », souligne l’expert.

Ces progrès sont dus en grande partie à l’immunothérapie. « C’est la grande révolution du myélome », insiste le Dr Bobin. « Ces traitements ciblés, plus efficaces et moins toxiques que la chimiothérapie, évitent de nombreux effets secondaires classiques. Ils sont parfois administrés en de simples injections de quelques minutes, parfois même à domicile, facilitant la vie des patients. » Ces innovations prometteuses ont leur propre profil de tolérance spécifique. Parmi elles, figurent les anticorps bispécifiques. Contrairement aux anticorps classiques, ils se fixent simultanément sur la cellule cancéreuse et un lymphocyte T chargé de la détruire. En les rapprochant, ces thérapies ciblées permettent au système immunitaire d’attaquer directement les cellules tumorales. Une avancée majeure, notamment pour les patients dont la maladie progresse malgré les traitements antérieurs.

Vivre plus longtemps avec la maladie : un nouveau défi

À mesure que les traitements gagnent en efficacité, de nombreux patients sont désormais suivis à domicile. Cette évolution crée de nouveaux besoins : prendre en charge les effets secondaires, s’informer sur les soins de support non médicamenteux comme l’activité physique adaptée, l’accompagnement psychologique, etc. ou encore trouver du soutien pour les aidants… « La prise en charge devient plus personnalisée, adaptée à l’âge, à l’état de santé et aux caractéristiques du myélome de chaque patient. L’enjeu n’est plus seulement de traiter la maladie, mais de permettre à chacun de vivre avec elle dans les meilleures conditions possibles. » conclut le spécialiste.

« Mon Parcours Multiple » : une initiative pensée pour les patients et leurs aidants

Pour accompagner cette évolution, Pfizer a développé Mon Parcours Multiple, une démarche entièrement dédiée à l’amélioration du parcours de soins des patients atteints de myélome multiple.

Ses objectifs :

analyser les besoins des patients tout au long de leur parcours,

proposer des ressources concrètes pour eux et leurs proches, en renforçant notamment le recours aux soins de support (activité physique adaptée, nutrition, soutien psychologique…),

optimiser la coordination entre professionnels de santé,

mesurer l’impact des actions pour améliorer continuellement l’accompagnement.

Liens utiles pour en savoir plus sur le myélome multiple : PactOnco – Personnalisation de l’accompagnement du patient en oncologie – www.pactonco.fr