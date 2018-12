« C’est très enthousiasmant. Nous en attendons beaucoup ». C’est en ces termes que les représentants de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France parlent d’Allegro, une chambre d’hospitalisation connectée, dédiée au bien vieillir, et présentée récemment au CHU d’Angers. Entre les 4 murs de cette pièce, un sol détectant les chutes, un coussin prévenant les escarres ou encore un vélo immersif adapté au 3e âge.

Depuis début novembre, le service de gériatrie du CHU d’Angers offre un espace d’expérimentation, un Living Lab, à certains de ses patients. Cet espace c’est Allegro (pour Angers living Lab en gériatrie hospitalière). Une première ! Car s’il existe plus de 300 Living Labs dans le monde, seuls 10% concernent la santé. Et il semble bien qu’Angers face office de précurseur en ce qui concerne le Living Lab gériatrique.

Vélo connecté, coussin anti-escarres…

Vous l’avez compris, la chambre d’hôpital su mue alors en laboratoire. Personnes âgées, leurs proches, soignants et industriels locaux y imaginent des technologies innovantes pour aider les seniors à mieux vieillir. Tous les 9 jours, un nouveau patient vient s’y installer, teste les dispositifs et donne son ressenti.

Ainsi trouve-t-on un vélo connecté créé localement. Cycléo (c’est son nom) permet de se projeter au-delà des murs blancs de l’hôpital puisque l’utilisateur choisit le décor de sa balade (campagne, montagne, bord de mer…). Un appareil facilitant l’évasion « qui nous permet de repérer précocement les troubles de la motricité ou même des troubles cognitifs », explique le Pr Cédric Annweiler, chef du service gériatrie au CHU d’Angers.

Plus loin dans la chambre, sur une chaise, se trouve Gaspard. Ce n’est pas un patient, mais le nom d’un coussin connecté destiné à prévenir les escarres. Ce dispositif détecte le temps passé assis, le positionnement et l’inactivité de la personne âgée. Il l’avertit simplement via son smartphone qu’il est temps de se lever, de changer de position…

Des inventions comme celles-ci, Allegro en regorge. Même le sol est connecté afin de prévenir à distance si le patient a fait une chute. Vous l’aurez compris, Allegro est un incubateur d’idées. Tous les 2 mois, des ateliers permettront de mettre en avant de nouvelles idées et de les tester grandeur nature.

Et du coté des soignants, on en pense quoi ? Pour Sonia, soignante dans le service de gériatrie aiguë du CHU d’Angers, « le Living Lab nous donne de l’énergie positive. En effet, nous sommes impliqués avec les patients et les familles dans la création de gérontechnologies. Cette démarche va permettre à terme d’avoir des objets qui valoriseront et faciliteront les prises en charge de personnes âgées dans le service ».

Un enthousiasme partagé par Nicole, dont la mère fût l’une des premières à tester Allegro. « Pour nous aidants, ces objets sont d’une grande importance. Non seulement ces innovations leur apporteront une meilleure qualité de vie mais elles faciliteront également notre accompagnement quotidien lors de leur retour au domicile. Se savoir écouter par les professionnels, recueillir notre avis d’aidant nous implique de façon inédite dans le fonctionnement de l’hôpital. »

Un succès à venir d’autant qu’Allegro « devrait rapidement s’élargir à d’autres établissements français », confie le Pr Annweiler.