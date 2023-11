Graines de courge : quels bienfaits pour la santé ?

Une enveloppe fine, une couleur vert foncé : la graine de courge peut être utilisée de nombreuses manières dans notre alimentation. D’autant plus qu’elle jouit de multiples bienfaits santé. Lesquels ?

La graine de courge est généralement issue de la courge à huile Lady Godiva qui appartient à l’espèce Cucurbita pepo. Elle est issue de la famille des Cucurbitaceae au même titre d’ailleurs que la courgette et la citrouille. Elle apparaît surtout connue pour ses graines, dépourvues de peau.

Celles-ci peuvent se consommer sous différentes formes : nature, grillées, hachées ou moulues. Dans quels mets ? Vous pouvez en ajouter deux à trois cuillerées à soupe, à vos salades (vertes ou composées), soupes, laitages, mueslis et autre porridges. Et même à votre pâte à pain si vous la réalisez vous-même. Préférez-les nature, c’est-à-dire non salées. Et sachez qu’il existe également une huile alimentaire confectionnée à partir de ces graines de courge.

Magnésium, zinc…

La graine de courge, c’est aussi un concentré de vertus nutritionnelles. Elles sont réputées pour leur richesse en protéines, en fibres, en minéraux, en antioxydants et encore en acides gras polyinsaturés. Elles se caractérisent ainsi par leur abondance en acides gras oméga 6, en potassium et en magnésium dont les bienfaits pour le cœur et les vaisseaux sont connus.

Elles regorgent également de zinc : une portion de graines renfermerait près de la moitié de l’apport journalier recommandé. Or « le zinc est un antioxydant et un agent anti-inflammatoire qui facilite également le processus métabolique », glisse l’American Heart Association. Laquelle ajoute qu’elles sont aussi « une source naturelle de tryptophane, qui peut aider à favoriser le sommeil ». Autant de bonnes raisons de parsemer vos plats de ces petites graines.