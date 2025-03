Graines germées : les autorités européennes alertent sur une épidémie de salmonellose

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) alertent sur une épidémie de salmonellose liée à la consommation de graines germées de luzerne. Entre janvier 2023 et janvier 2025, 509 cas ont été signalés dans neuf pays de l'Union européenne.

Pour sa saveur douce, le luzerne ou alfalfa est la graine germée la plus connue. Mais si ces graines possèdent une image d’aliments sains, leur consommation – généralement crue – n’est pas sans risques.

Preuve en est avec cette épidémie de salmonellose qui touche actuellement l’Europe. Les investigations du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ont confirmé le lien entre les graines germées de luzerne et les infections.

La Norvège est le pays le plus touché, avec 257 cas, suivie par la Suède, la Finlande et l’Allemagne. L’épidémie est toujours en cours et de nouveaux cas pourraient apparaître tant que la source de contamination n’aura pas été clairement identifiée et contrôlée.

Diarrhées, vomissements…

Grâce aux analyses de séquençage du génome et à la traçabilité des aliments, les graines ont été liées à un fournisseur unique en Italie, qui s’approvisionnait auprès de trois producteurs de la même région. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer comment les graines ont été contaminées et s’il y a eu une contamination croisée le long de la chaîne d’approvisionnement. Car cette contamination peut provenir de l’eau servant à la germination des graines, des graines elles-mêmes, ou survenir lors de leur manipulation.

Les infections causées par les Salmonella se manifestent le plus souvent sous forme de gastro-entérites, avec des symptômes tels que diarrhées, fièvres, vomissements et douleurs abdominales. Elles peuvent en outre entraîner des complications graves, notamment chez les nourrissons, les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli. Il est recommandé à ces personnes d’éviter de consommer des graines germées, sauf si elles ont été soigneusement cuites.

Les autorités européennes appellent dès lors les producteurs de graines germées à respecter scrupuleusement les procédures de sécurité alimentaire afin d’empêcher les produits contaminés de parvenir jusqu’aux consommateurs.