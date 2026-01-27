Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 251 articles

Grands-parents : s’occuper de ses petits-enfants ralentit le déclin cognitif

27 janvier 2026

Selon une étude publiée par l'Association américaine de psychologie, s'occuper de ses petits-enfants pourrait constituer un facteur de protection contre le déclin cognitif chez les personnes âgées.

Bonne nouvelle pour les grands-parents impliqués dans la garde de leurs petits-enfants. Ce rôle pourrait constituer une protection efficace contre le déclin cognitif lié à l’âge. C’est ce que révèle une étude publiée dans la revue Psychology and Aging.

« De nombreux grands-parents s’occupent régulièrement de leurs petits-enfants, fournissant un soutien essentiel aux familles et à la société dans son ensemble, explique Flavia Chereches de l’Université de Tilburg aux Pays-Bas et principale autrice de ce travail. Une question restait cependant ouverte : est-ce que s’occuper des petits-enfants pourrait également bénéficier aux grands-parents eux-mêmes ? Notre recherche visait à déterminer si ce type de garde pouvait avoir un effet positif sur leur santé, et potentiellement ralentir leur déclin cognitif. »

Pour répondre à cette question, les chercheurs ont analysé les données de 2 887 grands-parents âgés de plus de 50 ans ayant participé à l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement (English Longitudinal Study of Ageing). Les participants ont répondu à des questionnaires et effectué des tests cognitifs à trois reprises entre 2016 et 2022.

Des résultats encourageants pour les grands-parents actifs

L’enquête comportait des questions détaillées sur la fréquence et les types d’aide fournis : garder les petits-enfants pour la nuit, s’occuper d’eux lorsqu’ils sont malades, jouer ou participer à des activités de loisirs, aider aux devoirs…

Globalement, les chercheurs ont constaté que les grands-parents qui gardaient les enfants obtenaient de meilleurs résultats aux tests de mémoire et d’aisance verbale que ceux qui ne le faisaient pas. Ils présentaient également un déclin cognitif moins marqué aux tests au cours de l’étude.

Et nul besoin d’être envahissant. Pour les auteurs, le simple fait d’être impliqué offre plus de bénéfices que la fréquence de l’aide.

  • Source : https://www.apa.org/pubs/journals/releases/pag-pag0000958.pdf

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Grippe : la campagne de vaccination prolongée jusqu’au 28 février
Lire la suite
Pas de compléments alimentaires chez les nouveau-nés !
Lire la suite
Repas à domicile : le cercle vertueux pour garder énergie et autonomie
Lire la suite
Grands-parents : s’occuper de ses petits-enfants ralentit le déclin cognitif
Lire la suite
Sucres cachés : quels sont les aliments qui en contiennent ?
Lire la suite
Syndrome de Lynch : les résultats prometteurs d’un vaccin pour prévenir les cancers
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Grossesse : j’ai des contractions et je ne suis pas à terme, que faire ?

SUIVANTE

Assistance médicale à la procréation : le sport est-il contre-indiqué ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils