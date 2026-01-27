Grands-parents : s’occuper de ses petits-enfants ralentit le déclin cognitif

Selon une étude publiée par l'Association américaine de psychologie, s'occuper de ses petits-enfants pourrait constituer un facteur de protection contre le déclin cognitif chez les personnes âgées.

Bonne nouvelle pour les grands-parents impliqués dans la garde de leurs petits-enfants. Ce rôle pourrait constituer une protection efficace contre le déclin cognitif lié à l’âge. C’est ce que révèle une étude publiée dans la revue Psychology and Aging.

« De nombreux grands-parents s’occupent régulièrement de leurs petits-enfants, fournissant un soutien essentiel aux familles et à la société dans son ensemble, explique Flavia Chereches de l’Université de Tilburg aux Pays-Bas et principale autrice de ce travail. Une question restait cependant ouverte : est-ce que s’occuper des petits-enfants pourrait également bénéficier aux grands-parents eux-mêmes ? Notre recherche visait à déterminer si ce type de garde pouvait avoir un effet positif sur leur santé, et potentiellement ralentir leur déclin cognitif. »

Pour répondre à cette question, les chercheurs ont analysé les données de 2 887 grands-parents âgés de plus de 50 ans ayant participé à l’étude longitudinale anglaise sur le vieillissement (English Longitudinal Study of Ageing). Les participants ont répondu à des questionnaires et effectué des tests cognitifs à trois reprises entre 2016 et 2022.

Des résultats encourageants pour les grands-parents actifs

L’enquête comportait des questions détaillées sur la fréquence et les types d’aide fournis : garder les petits-enfants pour la nuit, s’occuper d’eux lorsqu’ils sont malades, jouer ou participer à des activités de loisirs, aider aux devoirs…

Globalement, les chercheurs ont constaté que les grands-parents qui gardaient les enfants obtenaient de meilleurs résultats aux tests de mémoire et d’aisance verbale que ceux qui ne le faisaient pas. Ils présentaient également un déclin cognitif moins marqué aux tests au cours de l’étude.

Et nul besoin d’être envahissant. Pour les auteurs, le simple fait d’être impliqué offre plus de bénéfices que la fréquence de l’aide.