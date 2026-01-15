Grippe : comment éviter la contamination ?

Alors que la saison grippale fait rage avec la propagation rapide du sous-clade K du virus influenza de type A(H3N2) une étude américaine publiée dans PLOS Pathogens apporte un éclairage surprenant sur les mécanismes de transmission du virus. Les chercheurs délivrent par la même occasion leurs conseils pour ne pas tomber malade.

En cherchant à comprendre comment se transmet le virus de la grippe, des scientifiques de l’Université du Maryland (USA) ont mené une expérience inédite : ils ont placé des étudiants déjà atteints par la grippe dans une chambre d’hôtel avec des volontaires adultes en bonne santé. Les participants ont cohabité pendant deux semaines et ont participé à diverses activités quotidiennes. Contre toute attente, aucun des volontaires sains n’a contracté la grippe, malgré une exposition prolongée aux personnes infectées.

Absence de transmission : les trois facteurs clés

L’étude, première du genre à examiner la transmission de la grippe en environnement contrôlé met en lumière plusieurs facteurs déterminants :

la toux comme vecteur principal : « nos données suggèrent que la toux est un facteur majeur dans la transmission de la grippe », explique le Dr Jianyu Lai, qui a dirigé ce travail. Les étudiants malades avaient beaucoup de virus dans leur nez, mais comme ils ne toussaient pratiquement pas, seules de petites quantités de virus ont été expulsées dans l’air ;

: « nos données suggèrent que la toux est un facteur majeur dans la transmission de la grippe », explique le Dr Jianyu Lai, qui a dirigé ce travail. Les étudiants malades avaient beaucoup de virus dans leur nez, mais comme ils ne toussaient pratiquement pas, seules de petites quantités de virus ont été expulsées dans l’air ; la ventilation et la circulation de d’air : « l’air dans notre salle d’étude était continuellement brassé rapidement par un chauffage et un déshumidificateur, diluant ainsi les petites quantités de virus présentes dans l’air », ajoute le Dr Lai.

: « l’air dans notre salle d’étude était continuellement brassé rapidement par un chauffage et un déshumidificateur, diluant ainsi les petites quantités de virus présentes dans l’air », ajoute le Dr Lai. l’âge des participants : les chercheurs notent également que les adultes d’âge moyen sont généralement moins sensibles à la grippe que les jeunes adultes, ce qui pourrait expliquer l’absence de cas.

Comment se protéger efficacement cette saison

Cette étude offre des pistes concrètes pour se protéger durant cette saison grippale particulièrement virulente : « se retrouver face à face avec d’autres personnes dans des espaces intérieurs où l’air ne circule pas beaucoup semble être le scénario le plus risqué – et c’est quelque chose que nous avons tous tendance à faire souvent, souligne le Dr Milton. Nos résultats suggèrent que les purificateurs d’air portables qui brassent l’air tout en le nettoyant pourraient être d’une grande aide. Mais si vous êtes très proche et que quelqu’un tousse, le meilleur moyen de rester en sécurité est de porter un masque. »