Grippe : comment éviter la contamination ?

En cherchant à comprendre comment se transmet le virus de la grippe, des scientifiques de l’Université du Maryland (USA) ont mené une expérience inédite : ils ont placé des étudiants déjà atteints par la grippe dans une chambre d’hôtel avec des volontaires adultes en bonne santé. Les participants ont cohabité pendant deux semaines et ont participé à diverses activités quotidiennes. Contre toute attente, aucun des volontaires sains n’a contracté la grippe, malgré une exposition prolongée aux personnes infectées.
L’étude, première du genre à examiner la transmission de la grippe en environnement contrôlé met en lumière plusieurs facteurs déterminants :
Cette étude offre des pistes concrètes pour se protéger durant cette saison grippale particulièrement virulente : « se retrouver face à face avec d’autres personnes dans des espaces intérieurs où l’air ne circule pas beaucoup semble être le scénario le plus risqué – et c’est quelque chose que nous avons tous tendance à faire souvent, souligne le Dr Milton. Nos résultats suggèrent que les purificateurs d’air portables qui brassent l’air tout en le nettoyant pourraient être d’une grande aide. Mais si vous êtes très proche et que quelqu’un tousse, le meilleur moyen de rester en sécurité est de porter un masque. »
