Grippe : de nouveaux vaccins, conçus pour les seniors

Dès le mardi 14 octobre 2025, la campagne de vaccination antigrippale 2025-2026 s’ouvrira avec une nouveauté : l’arrivée de deux vaccins spécialement destinés aux 65 ans et plus. Leur objectif est clair : compenser l’immunosénescence, cette baisse de réactivité du système immunitaire liée à l’âge. Pour tout comprendre, l’éclairage du Pr Bertrand Fougère, gériatre au CHU de Tours.

Les seniors paient un lourd tribut à la grippe, en termes d’hospitalisation et de décès. La décision d’autoriser et de rembourser ces vaccins « améliorés » pour les seniors, l’un à haute dose, l’autre « adjuvanté » (il contient un adjuvant qui stimule la réponse immunitaire face au virus), intervient dans un contexte de récents épisodes de grippe sévères : selon les premières estimations de Santé publique France, la majorité des décès en excès durant l’épidémie de grippe de 2024-2025 concernerait les 75 ans et plus, estimé à 10 663, soit 85 % des décès en excès chez les 65 ans et plus (total 14 717 décès).

Le feu vert des autorités de santé

Les experts en infectiologie et en gériatrie plaidaient depuis longtemps pour leur mise à disposition. Au printemps dernier, la Haute Autorité de Santé (HAS) a recommandé d’utiliser préférentiellement ces vaccins antigrippaux haute dose et adjuvanté, respectivement Efluelda (laboratoire Sanofi) et Fluad (laboratoire Seqirus), chez les personnes de 65 ans et plus, plutôt que les vaccins à dose standard. Les données montrent un bon rapport coût-efficacité et un impact notable sur la réduction des hospitalisations par rapport au vaccin standard, avec des bénéfices tangibles pour le système de santé. Dernière étape du processus, la fixation du prix a été validée et publiée au Journal officiel le 24 juillet.

Des vaccins à préférer chez les seniors

Efluelda est un vaccin antigrippal classique dont la quantité d’hémagglutinine (l’antigène ciblé par le vaccin) a été quadruplée, pour une réponse immunitaire plus importante. Fluad repose lui aussi sur le même principe que le vaccin antigrippal classique, mais avec l’ajout d’un adjuvant (MF59 à base de squalène) destiné à amplifier la réponse immunitaire. La raison du développement de tels vaccins inactivés trivalents (contenant, comme les autres vaccins, les trois souches Influenza circulantes*) est que l’efficacité du vaccin standard est moindre dans cette population âgée (environ 35-40 %) par rapport aux plus jeunes (autour de 50 %), en raison de l’immunosénescence, c’est-à-dire la diminution progressive de la réponse immunitaire liée à l’âge.

Un gain d’efficacité chez les seniors de 15 à 25 % par rapport au vaccin classique

Une efficacité vaccinale relativeen faveur des vaccins adjuvanté et haute dose, comparés aux vaccins standards a été retrouvée dans la majorité des études analysées. Pour Efluelda, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a comparé le vaccin trivalent haute dose au vaccin standard. Chez les personnes de 65 ans et plus, elle a montré une efficacité relative supérieure de 24,2 %, autrement dit + 24,2 % de protection par rapport au vaccin classique (essai FIM12). Cette étude a également révélé une réduction significative des hospitalisations pour grippe, pneumonie et affections cardiorespiratoires, avec des réductions variant de 8 % à 27 % selon les critères spécifiques. Avec dans d’autres études une réduction des passages aux urgences pour grippe suivis d’hospitalisation.

Pour Fluad, les études montrent des résultats comparables à ceux d’Efluelda. Par exemple, l’efficacité vaccinale relative du vaccin adjuvanté concernant les admissions à l’hôpital des sujets de 65 ans et plus pour grippe confirmée en laboratoire était de 25 % (+25 % comparé au vaccin classique).

« Selon les différentes recherches disponibles, résume le Pr Bertrand Fougère, membre de la coalition A-Grippe-Toi, l’efficacité par rapport au vaccin standard dans la population de seniors se traduit par un gain d’amélioration compris entre 15 et 25 % chez les personnes de 65 ans et plus, ce qui permet de compenser la perte de réponse immunitaire liée à l’âge avancé. »

L’un ou l’autre ?

La HAS recommande l’utilisation de ces vaccins améliorés, « mais ne se prononce pas sur la supériorité de l’un par rapport à l’autre, ajoute le gériatre. Sur le plan clinique, leur efficacité est comparable. Le choix se résume donc à privilégier l’un de ces deux vaccins améliorés plutôt que le vaccin standard chez les 65 ou plus. » En pratique, le choix entre Efluelda et Fluad dépendra de leur disponibilité. Les personnes âgées de 65 ans et plus vont recevoir comme chaque année un bon de vaccination contre la grippe, pour une prise en charge financière intégrale. Lorsqu’elles se présenteront en pharmacie, le vaccin proposé dépendra du contrat que la pharmacie a conclu avec l’un ou l’autre laboratoire.

Des vaccins pour les seniors… et rien que pour eux !

Que dire aux personnes de moins de 65 ans, notamment celles souffrant de maladies chroniques qui les exposent à un risque sévère en cas d’infection grippale et qui pourraient vouloir, elles-aussi, bénéficier de ces vaccins « améliorés » ? « Ces personnes sont effectivement plus vulnérables au virus influenza en raison de leur maladie chronique, comme une BPCO, une insuffisance cardiaque, etc. explique le Pr Fougère. Cependant, du fait de leur âge, elles n’ont pas de raison de présenter une réponse vaccinale réduite. Même pour une personne plus jeune, par exemple de 50 ans, avec une maladie chronique comme une insuffisance cardiaque, le vaccin standard reste efficace. »

La France, l’un des derniers pays à proposer ces vaccins destinés aux seniors

Alors que de nombreux pays disposent déjà de ces vaccins adaptés aux seniors, pour les soignants, c’est une excellente nouvelle, attendue depuis longtemps, se réjouit le spécialiste, « car il ne faut pas oublier que la grippe a aussi des conséquences indirectes importantes, comme la perte d’autonomie ou l’augmentation des événements cardiovasculaires (infarctus, AVC). »

* A/Victoria/4897/2022 ; A/Croatia/10136RV/2023 ; B/Austria/1359417/2021