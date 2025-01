Grippe : la France dans le rouge

Le virus de la grippe déclenche une véritable épidémie de plans blancs dans les hôpitaux en ce début d’année 2025. Les derniers chiffres de Santé publique France, portant sur la première semaine de l'année, confirment une hausse marquée de l'activité grippale sur tout le territoire, avec « un niveau d'intensité exceptionnellement élevé dans les hôpitaux ». Les plus touchés ? Les plus de 65 ans, et la grande majorité des cas graves en réanimation n’était pas vaccinée.

Contrairement au COVID-19 ou à la bronchiolite, dont la situation reste maîtrisée, l’épidémie de grippe continue de s’intensifier. Dans son bulletin du 8 janvier 2025, Santé publique France qualifie d’”exceptionnellement élevé” le niveau d’intensité de l’épidémie grippale dans les établissements de santé et cela concerne surtout les personnes de 65 ans et plus (69 % des hospitalisations après passage aux urgences). Plusieurs dizaines d’hôpitaux français voire la majorité selon le Dr Louis Soulat vice-président de Samu Urgences de France, ont déjà activé le plan blanc. Celui-ci permet de mettre en place des mesures exceptionnelles en cas d’afflux important de patients (mobilisation immédiate du personnel – réaffectation, rappels pendant les congés -, déprogrammation de certaines interventions, etc.).

Forte pression de la grippe à l’hôpital

Les indicateurs de l’épidémie grippale dans les hôpitaux ont continué de progresser fortement durant la première semaine de 2025, touchant toutes les classes d’âge à l’exception des 0-14 ans.

Au total, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était la semaine dernière de 18 391, soit 5,2 % des passages (contre 5 % en semaine 52 de 2024). Le nombre d’hospitalisations après passage pour syndrome grippal était de 3 946, soit 5,4 % de l’ensemble des hospitalisations (contre 4,2 % en S52).

Une situation moins préoccupante en ville

En semaine 01 de 2025, le taux de consultations tous âges confondus pour syndrome grippal en médecine de ville était de 352 pour 100 000 habitants (données non consolidées) contre 278 pour 100 000 habitants pour la dernière semaine de 2024.

Près de 80 % des cas graves de grippe en réanimation n’étaient pas vaccinés

Sur les 318 cas de grippe signalés par les services de réanimation participant à la surveillance, 86 % concernaient des personnes âgées de 18 ans ou plus. Un virus de type A a été identifié dans 90 % des cas où une typologie virale a été réalisée (250 sur 275). Parmi les 228 cas avec un statut vaccinal renseigné, 79 % des patients n’étaient pas vaccinés contre la grippe.

Par ailleurs, 23 décès ont été signalés, dont 12 chez des patients âgés de 65 ans ou plus (ces données restent à consolider).

En semaine 1, sur les 7 894 décès déclarés par certificat électronique en France, 6 % mentionnaient la grippe comme affection morbide ayant directement provoqué ou contribué au décès, contre 3,9 % en semaine 52. Cette proportion dépasse les niveaux observés au pic des deux saisons précédentes : 4,5 % en 2022-2023 et 4 % en 2023-2024.

Il est toujours temps de se faire vacciner !

La grippe représente un enjeu de santé publique en raison des épidémies saisonnières qui touchent chaque hiver de 2 à 6 millions de personnes en France, avec environ 10 000 décès attribuables à la grippe, principalement chez les individus vulnérables.

La campagne de vaccination contre la grippe a débuté le 15 octobre 2024 en France. Il est encore temps de se faire vacciner, le vaccin étant immunogène après 10-15 jours.

La vaccination vise les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de plus de 6 mois atteintes de comorbidités présentant un risque élevé de formes graves, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, ainsi que les résidents d’établissements de soins de suite ou médico-sociaux, quel que soit leur âge.

Elle concerne aussi les personnes vivant avec ou ayant des contacts réguliers avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables aux formes graves de l’infection, y compris les professionnels de santé.

Les vaccins disponibles sont le Vaxigrip Tetra® (Laboratoire Sanofi-Pasteur), l’Influvac Tetra® (Laboratoire Viatris) et le Fluarix Tetra® (Laboratoire GSK).

Pour tout savoir sur la grippe : site de l’Institut Pasteur.