Grossesse : l’alimentation de la mère influence les préférences du bébé

Une nouvelle étude menée par l'Université de Durham au Royaume-Uni révèle que les nouveau-nés réagissent mieux aux odeurs des aliments auxquels ils ont été exposés pendant la grossesse. Une découverte qui pourrait encourager à l’acquisition de bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune âge.

Carottes, choux, haricots verts… Pas toujours facile de faire aimer les légumes aux enfants ? Et si les goûts alimentaires des petits se jouaient bien avant, lorsqu’ils sont encore dans le ventre maternel ?

C’est ce que suggèrent des chercheurs britanniques qui ont suivi 32 femmes enceintes durant les trois dernières semaines de leur grossesse. Chacun a consommé chaque jour des capsules de carottes ou de chou frisé, jusqu’à la naissance de leur enfant.

Lorsque les nourrissons ont atteint l’âge de trois semaines, l’équipe a testé leur réaction face à des odeurs de chou frisé et de carotte. Et les résultats sont éloquents : les petits dont les mères avaient consommé l’un des deux légumes ont montré des expressions faciales plus joyeuses.

« Cela montre que le processus de développement des préférences alimentaires commence bien plus tôt que nous le pensions, dès la naissance », explique la Pre Nadja Reissland, co-auteure de l’étude. Ces résultats ouvrent donc des perspectives intéressantes pour encourager de bonnes habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. En exposant les bébés à certains aliments pendant la grossesse, notamment les légumes verts, il serait ainsi possible de favoriser leur acceptation future de ces aliments.