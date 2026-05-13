Hantavirus : pourquoi les navires de croisière favorisent les épidémies ?

La récente survenue de cas d’hantavirus à bord du navire MV Hondius rappelle une réalité souvent méconnue : les bateaux de croisière, malgré leur image de vacances idéales, sont des environnements particulièrement propices à la propagation des maladies infectieuses.

Un navire de croisière, c’est un peu une ville flottante. On y trouve des magasins, des cinémas, des restaurants… Le tout fréquenté par des centaines, voire des milliers de personnes. Si ces bateaux font rêver, ils créent aussi un environnement où les infections peuvent circuler rapidement. Une fois qu’un agent pathogène monte à bord, il peut se diffuser facilement via les espaces partagés, l’air ou les interactions humaines constantes.

L’exemple du MV Hondius est frappant. Mais ce n’est pas le seul. Actuellement, près de 1700 passagers sont confinés à bord d’un bateau qui stationne dans le port de Bordeaux. Selon La Dépêche, « une personne est morte sur le navire (…) La raison n’est pas encore connue mais ne serait pas liée à l’hantavirus puisqu’il s’agirait d’une gastro-entérite. »

La liste ne s’arrête pas là. Remontons un peu dans le temps. En 2020, période où sévissait le Covid-19, à bord du Diamond Princess, plus de 700 personnes avaient contracté la maladie et avaient été confinées deux semaines au large de la ville japonaise de Yokohama.

Différentes maladies, des mécanismes similaires

Plusieurs types d’infections peuvent survenir en mer, chacune exploitant les caractéristiques du navire :

le norovirus, à l’origine des gastro-entérites, se transmet via les mains, les surfaces contaminées et en consommant des aliments contaminés (les buffets en libre-service favorisant plus encore la contamination) ;

les virus respiratoires comme le Covid-19 ou la grippe se propagent dans les espaces clos mal ventilés ;

la légionellose, une infection pulmonaire grave causée par des bactéries appelées légionelles. Ces dernières prolifèrent dans les eaux dont la température est comprise entre 25°C et 45°C (douches, spas…).

l’hantavirus, lié à la présence de rongeurs, qui se transmet par inhalation de particules contaminées. Ou bien, par contact rapproché de patients contaminés, comme c’est le cas avec l’hantavirus des Andes du MV Hondius. Ce qui montre bien que même des agents pathogènes peu fréquents peuvent devenir dangereux dans un environnement fermé et partagé.

Vous l’avez compris, c’est bien l’environnement du navire qui explique cette vulnérabilité : une promiscuité élevée, une circulation constante des passagers et de l’équipage, des rotations de voyageurs entre les escales, des surfaces fréquemment touchées (poignées…). Etc.

Une population plus vulnérable ?

Par ailleurs, les croisières attirent souvent des seniors, dont certains présentent des maladies chroniques. Ce qui augmente de fait le risque de complications en cas de contamination. Par ailleurs, les installations médicales des navires sont conçues pour les soins de base, et non pas pour gérer des épidémies importantes.

Notons tout de même que les croisières ne sont pas nécessairement dangereuses, et que la très grande majorité des voyages se déroule sans incident. Toutefois, leur conception (concentration humaine, espaces partagés, systèmes fermés…) peut faciliter et amplifier la circulation des virus.