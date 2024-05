Hygiène : 4 types de maladies transmises par les mains

80 % des microbes se transmettent par les mains. A l’occasion de la Journée mondiale de l’hygiène des mains, ce 5 mai, intéressons-nous aux diverses maladies véhiculées par ce biais.

Chaque jour, nos mains traînent partout et interagissent sans cesse avec notre environnement. On sert des mains, on saisit des objets, on tient la barre dans les transports en commun… Autant de comportements qui favorisent le contact avec de nombreux micro-organismes. Comme le rappelle Santé publique France, « 80 % des microbes se transmettent par les mains ».

Et lorsque vous portez vos mains contaminées à vos yeux, votre nez ou votre bouche, vous risquez d’y transférer ces agents pathogènes et de développer diverses infections.

Les norovirus

Le norovirus est la cause la plus fréquente des gastroentérites aigües et peut toucher des personnes de tout âge. Elle se transmet souvent lorsque les gens ne se lavent pas les mains suffisamment. L’hygiène personnelle et collective reste donc la base de la prévention primaire.

Les maladies aéroportées

Des nombreuses maladies infectieuses – rhume, grippe, Covid-19 – se propagent par des gouttelettes qui sont respirées, éternuées ou toussées dans l’air par une personne atteinte. Mais de mauvaises techniques de lavage des mains – qui ont récupéré des miasmes au moment d’une toux ou d’un éternuement – sont également en grande partie responsables.

Les infections nosocomiales

La transmission des germes à l’hôpital se fait principalement par les mains du personnel soignant. Elles doivent donc être lavées avant et après chaque soin. Heureusement, l’utilisation de solutions hydroalcooliques à partir des années 2 000 a permis de limiter la transmission des agents infectieux par les mains.

L’hépatite A

L’hépatite A est une inflammation du foie. Elle se transmet par ingestion d’eau ou d’aliments contaminés. Dans le cadre familial, cette transmission peut se produire lorsqu’un individu infecté prépare avec des mains sales la nourriture destinée aux membres de sa famille.

Comment se laver les mains ?

Même si le lavage de mains apparaît comme un jeu d’enfant, certaines zones – les bouts des doigts, entre les doigts, le dos des mains – sont parfois négligées. Un rappel est donc parfois nécessaire :

Mouillez vos mains ;

utilisez un savon liquide ou solide ;

faites mousser en frottant soigneusement paumes et dos de mains, doigts et entre-doigts, poignets ;

nettoyez le dessous des ongles ;

rincez ;

séchez avec un essuie-mains propre ;

fermez le robinet avec l’essuie-mains ;

jetez l’essuie-mains dans une poubelle.