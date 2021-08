Il fait très chaud ? Évitez l’alcool

L’été est la saison des apéritifs en terrasse, des barbecues entre amis et des soirées pique-nique sur la plage. De quoi donner envie de boire un petit verre. Mais lorsque les températures grimpent, il convient d’être vigilant : l’alcool et la chaleur ne font pas bon ménage.

Boire un petit verre, c’est agréable. En particulier à l’occasion des divers événements conviviaux qui ponctuent la période estivale, comme les apéros et autres barbecues. Mais l’alcool doit être consommé avec modération pour plusieurs raisons. D’abord, à court terme : le danger vient des comportements à risque (rapports sexuels non protégés et/ou non désirés, agressivité, accidents de la route…) et du coma éthylique notamment. Et à plus long terme, d’une hausse du risque de cancers et de maladies cardiovasculaires.

Lorsqu’il fait très chaud, a fortiori en plein soleil mais pas uniquement, boire de l’alcool expose à d’autres effets indésirables. L’alcool favorisant la déshydratation, il expose donc au coup de chaleur. Un état qui peut mettre la vie en danger. En cas de symptômes évoquant un coup de chaleur, comme une fatigue inhabituelle, de la fièvre, des maux de tête, des vertiges ou la nausée, composez le 15. Il s’agit d’une urgence.

« Par fortes chaleurs, la seule manière de s’hydrater est de boire régulièrement de l’eau et de manger suffisamment », rappelle le site Alcool Info Service.