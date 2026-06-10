Accueil » Médecine » IST / VIH » Infections sexuellement transmissibles : quand, où et comment se faire dépister ? (Vidéo)
Les infections sexuellement transmissibles (IST) se transmettent facilement et sont souvent asymptomatiques. Aussi, se faire dépister régulièrement en cas de rapport à risque ou avant d’arrêter le préservatif avec un partenaire permet une prise en charge précoce en cas d’infection et de protéger ses partenaires. Où se faire dépister, quand, comment ? Les réponses du Dr Patrick Blanco, praticien hospitalier au CHU de Nantes (Loire-Atlantique) et médecin référent du Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD).
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