Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 665 articles

Destination Santé évolue !
Découvrez nos offres de contenus santé prêts à être publiés

 

Infections sexuellement transmissibles : quand, où et comment se faire dépister ? (Vidéo)

10 juin 2026

Les infections sexuellement transmissibles (IST) se transmettent facilement et sont souvent asymptomatiques. Aussi, se faire dépister régulièrement en cas de rapport à risque ou avant d’arrêter le préservatif avec un partenaire permet une prise en charge précoce en cas d’infection et de protéger ses partenaires. Où se faire dépister, quand, comment ? Les réponses du Dr Patrick Blanco, praticien hospitalier au CHU de Nantes (Loire-Atlantique) et médecin référent du Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD).

Cancer, diabète, posture… notre santé passe aussi par nos pieds
Lire la suite
Psychiatrie, neurologie : qu’est-ce que la stimulation cérébrale profonde ?
Lire la suite
Rage : un retour inquiétant en Europe centrale
Lire la suite
Infections sexuellement transmissibles : quand, où et comment se faire dépister ? (Vidéo)
Lire la suite
Comment enlever la super glue de sa peau ?
Lire la suite
Dysfonctions sexuelles : 1 femme sur 3 et 1 homme sur 5 concernés
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Infections sexuellement transmissibles : quand, où et comment se faire dépister ?

SUIVANTE

Eyeliner : ne l’achetez pas n’importe où !

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.