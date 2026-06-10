Accueil » Santé Publique » Rage : un retour inquiétant en Europe centrale
« Après plusieurs décennies de recul, la rage réapparaît dans plusieurs pays d’Europe centrale depuis 2021, alerte l’Anses dans un communiqué mercredi 10 juin. Au sein de l’Union européenne, on observe une augmentation du nombre de cas chez les animaux sauvages et domestiques en Pologne, Roumanie, Hongrie et Slovaquie. » Les analyses menées par le laboratoire de référence de l’Union européenne (LRUE) pour la rage, basé à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ont permis de mieux comprendre cette résurgence. Grâce à des échanges d’échantillons entre pays, les chercheurs ont identifié la circulation de deux groupes de virus. L’un d’eux, appelé groupe C, est un variant […]
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