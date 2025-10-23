Accueil » Santé Publique » Infections urinaires : 1 cas sur 5 lié à la consommation de viande contaminée
Les cystites comptent parmi les infections les plus courantes dans le monde, touchant principalement les femmes et les personnes âgées. Si l’on sait que les infections urinaires, sont dues à la bactérie Escherichia Coli –- un contaminant courant de la volaille et de la viande crues – peu de travaux ont tenté d’estimer la fréquence des infections causées par les souches d’origine alimentaire.
Pour pallier combler cette lacune, des chercheurs de l’Université George Washington (Californie) ont collecté plus de 5 700 isolats d’E. coli provenant de patients atteints d’infections urinaires et d’échantillons de viande provenant des mêmes quartiers.
Résultats :
« Les infections urinaires ont longtemps été considérées comme un problème de santé personnel, précise le Pr Lance B. Price, auteur principal de l’étude. Mais nos résultats suggèrent qu’elles sont aussi un problème de sécurité alimentaire. »
Pour vous en préserver, les auteurs délivrent quelques conseils :
A noter : Bien que cette étude ait été menée en Californie du Sud, les chercheurs pensent que ce problème pourrait être bien plus répandu.
Source : https://journals.asm.org/doi/10.1128/10.1128/mbio.01428-25
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Hélène Joubert
