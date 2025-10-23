Generic selectors
Infections urinaires : 1 cas sur 5 lié à la consommation de viande contaminée

23 octobre 2025

Une étude américaine estime que près d'une infection urinaire sur cinq pourrait être causée par des souches de la bactérie E. coli transmises par de la viande contaminée. Ce qui représente un risque caché d'origine alimentaire pour des millions de personnes.

Les cystites comptent parmi les infections les plus courantes dans le monde, touchant principalement les femmes et les personnes âgées. Si l’on sait que les infections urinaires, sont dues à la bactérie Escherichia Coli –- un contaminant courant de la volaille et de la viande crues – peu de travaux ont tenté d’estimer la fréquence des infections causées par les souches d’origine alimentaire.

Pour pallier combler cette lacune, des chercheurs de l’Université George Washington (Californie) ont collecté plus de 5 700 isolats d’E. coli provenant de patients atteints d’infections urinaires et d’échantillons de viande provenant des mêmes quartiers.

Résultats :

  • Près d’une infection urinaire sur cinq (18 %) en Californie du Sud pourrait être causée par des souches d’E. coli transmises par la viande contaminée ;
  • Les souches les plus à risque ont été trouvées le plus souvent dans le poulet et la dinde ;
  • Les personnes vivant dans des zones à faible revenu ont un risque 60 % plus élevé de cystites d’origine alimentaire ;
  • Les femmes et les hommes âgés sont particulièrement vulnérables.

Un problème de santé publique et de sécurité alimentaire

« Les infections urinaires ont longtemps été considérées comme un problème de santé personnel, précise le Pr Lance B. Price, auteur principal de l’étude. Mais nos résultats suggèrent qu’elles sont aussi un problème de sécurité alimentaire. »

Pour vous en préserver, les auteurs délivrent quelques conseils :

  • Cuisez soigneusement les volailles ;
  • Évitez la contamination croisée lorsque vous cuisinez (lavez soigneusement votre planche à découper et vos couteaux lorsque vous changez d’aliment…) ;
  • Lavez-vous les mains et nettoyez les surfaces après avoir préparé de la viande crue.

A noter : Bien que cette étude ait été menée en Californie du Sud, les chercheurs pensent que ce problème pourrait être bien plus répandu.

  • Source : https://journals.asm.org/doi/10.1128/10.1128/mbio.01428-25

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Hélène Joubert

