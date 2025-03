Irritation, infection, sécheresse, inflammation… les dangers du maquillage pour les yeux

Les conséquences des produits de maquillage sur les yeux et les paupières font partie du quotidien des ophtalmologues. Mascara, eyeliner, crayon et khôl peuvent être à l’origine de blépharites, de chalazions, de conjonctivites, voire de kératites, dont une grande partie pourrait être évitée en respectant quelques règles de bon sens. Interview du Dr Alexandre Hage, chirurgien ophtalmologue (Hôpital National des 15-20 à Paris, et à Boulogne-Billancourt).

Quel est le principal problème oculaire lié au maquillage et à la santé des yeux ? Le risque d’infection ?

Dr Hage : Environ une personne sur cinq souffrant de problèmes oculaires (sécheresse, « grains de sable », irritation, démangeaisons, sensation de corps étrangers…) présente des symptômes potentiellement liés au maquillage.

Pour sa part, le risque d’infection avec le maquillage est relativement faible, à moins d’utiliser un produit déjà contaminé, comme celui de quelqu’un ayant une conjonctivite, ou si le maquillage dépasse largement sa date de péremption. Dans ce cas, les conservateurs sont moins efficaces et il peut y avoir un risque d’infection. Mais cela reste rare. Le problème principal est surtout lié aux anomalies de la surface de l’œil, à la sécheresse oculaire, à l’inflammation des paupières et aux réactions allergiques. Certains composants des produits cosmétiques (parfums, huiles essentielles) peuvent en effet provoquer des allergies et des irritations.

A quoi est due la sécheresse oculaire en lien avec le maquillage ?

Dr Hage : Le maquillage peut entraîner une sécheresse oculaire par un mécanisme physique direct, voire par un processus inflammatoire secondaire aux composés chimiques des cosmétiques. L’utilisation de maquillage (ou les dépôts du fait d’un démaquillage insuffisant) peut en effet simplement boucher les petites glandes situées au niveau des paupières derrière la ligne des cils (les glandes de Meibomius), qui sécrètent des lipides, la partie huileuse des larmes. Ces lipides jouent un rôle important dans la formation et la stabilité du film lacrymal, dont la fonction est de maintenir une surface oculaire saine et prévenir l’évaporation excessive de celui-ci. Lorsque ces glandes sont inflammatoires ou bouchées, la qualité des larmes se dégrade, d’où des problèmes de sécheresse oculaire et d’irritation.

Les symptômes de sécheresse oculaire sont les yeux secs, les démangeaisons ou les picotements. Il peut exister un cercle vicieux : les personnes ayant les paupières légèrement rouges ou inflammatoires vont souvent cacher cela avec du maquillage.

Des orgelets peuvent-ils être causés par du maquillage ?

Dr Hage : En réalité, les orgelets sont rares. Il s’agit d’une infection au niveau de la base des cils. En revanche, ce que l’on observe beaucoup plus fréquemment, ce sont des chalazions. Le chalazion est lié, lui aussi, aux glandes de Meibomius des paupières. Ces glandes peuvent se boucher, ce qui provoque une accumulation du meibum qu’elles synthétisent et une inflammation, formant ainsi un kyste palpébral. Il est donc important d’éviter de maquiller cette zone trop près de la ligne des cils.

Dessiner le contour de l’œil au crayons sur le bord interne de l’œil est courant et serait néfaste ?

Dr Hage : Tout-à-fait ! En ce qui concerne l’usage des crayons à l’intérieur de la muqueuse de l’œil, je le déconseille fortement. Cette pratique peut entraîner sécheresse et inflammation oculaires, des motifs de consultation habituels chez les patientes. Mais aussi les patients, comme cet homme que j’ai vu en consultation récemment et qui joue dans un groupe de métal. A la longue, cela peut provoquer des irritations, comme une conjonctivite sèche. Cette inflammation peut devenir un problème si elle n’est pas traitée.

A quels autres risques exposent le maquillage ?

Dr Hage : L’inflammation des paupières, appelée blépharite, est aussi très fréquente. Elle touche 20 à 30 % de la population adulte en France, dont une partie serait liée au maquillage. Celui-ci peut obstruer les glandes de Meibomius, et créer non pas un chalazion mais une blépharite.

Le maquillage des yeux peut aussi être à l’origine de kératite, une atteinte de la cornée (la couche transparente qui recouvre l’iris et la pupille). Il est possible de développer une kératite traumatique, ce qui peut arriver si l’on se maquille dans les transports, par exemple. Mais la forme la plus fréquente est ce qu’on appelle la kératite ponctuée superficielle. Elle résulte de la sécheresse oculaire, de l’inflammation des paupières ou de réactions allergiques ou irritatives. Elle est caractérisée par la nécrose de petits groupes de cellules situées à la surface de

la cornée et peut être aggravée par le frottement des paupières. La kératite chronique nécessite d’améliorer l’hydratation oculaire et la qualité de la surface de l’œil, en changeant de maquillage ou en utilisant des larmes artificielles.

Quels sont vos conseils en matière de prévention des problèmes oculaires liés aux produits cosmétiques ?

Dr Hage : Il est essentiel de privilégier des produits testés pharmacologiquement, et ceux portant le marquage CE. Il existe des produits hypoallergéniques, adaptés aux yeux, qui ne sont pas forcément onéreux (vendus en grande distribution, etc. attention aux produits très peu chers vendus sur internet). Les réactions allergiques peuvent survenir avec n’importe quelle marque, quel que soit son prix. Certains laboratoires ophtalmologiques et pharmaceutiques commencent à développer leur propre gamme de maquillage.

Un autre conseil ?

Dr Hage : Il est aussi très important de bien se démaquiller avant le coucher, au moyen de produits spécialement conçus pour la zone du pourtour des yeux. Le démaquillage doit être fait en douceur, sans appuyer trop fort sur les paupières et le globe oculaire, ni irriter les glandes qui se trouvent en bordure de paupière. Tout dépôt de maquillage doit être éliminé, ce qui pourrait entraîner une inflammation.

Il est également important de jeter les produits de maquillage périmés, de ne pas partager ses produits de beauté, de toujours se laver les mains avant l’application et de nettoyer régulièrement les pinceaux et éponges. Et si une personne souffre déjà de problèmes oculaires, de sécheresse oculaire ou d’allergies, je lui conseillerais de limiter au maximum l’utilisation de maquillage autour des yeux.