Cette année encore, la Journée internationale des femmes se déroule ce 8 mars. Son thème, « les femmes dans un monde du travail en évolution : pour un monde 50-50 en 2030 ». Objectif donc, parvenir (enfin ?) à une véritable égalité entre femmes et hommes en matière d’accès à l’emploi et de salaire notamment.

Inégalité dans le partage des tâches ménagères, différences en matière de salaires, difficultés d’accès dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et de l’informatique notamment. Les raisons de lutter pour l’égalité entre les sexes dans le monde du travail sont nombreuses. C’est pourquoi la Journée internationale des femmes y sera consacrée ce 8 mars 2017.

Bâtir un monde du travail égalitaire

« Le monde du travail évolue, avec d’énormes conséquences pour les femmes », souligne Phumzile Mlambo-Ngcuka, la directrice exécutive d’ONU Femmes. « D’une part, les avancées technologiques et la mondialisation représentent des opportunités inédites pour celles qui y ont accès. D’autre part, l’informalité du travail, l’inégalité des revenus ne cessent d’augmenter. »

Autre élément, « une très grande majorité de femmes travaille dans l’économie informelle, les soins subventionnés et les tâches domestiques et exercent des activités peu rémunérées et peu qualifiées, ne bénéficiant que d’une très faible, voire d’aucune, protection sociale », poursuit-elle.

« Nous voulons bâtir un monde du travail différent pour les femmes », insiste Phumzile Mlambo-Ngcuka. « En grandissant, les filles doivent être exposées à un large éventail de carrières et être encouragées à faire des choix qui les mènent à des emplois dans les secteurs de l’industrie, de l’art, de la fonction publique, de l’agriculture moderne et des sciences, au-delà des services ménagers et d’aide à la personne traditionnels. »

A noter : la 61e session de la Commission de la condition des femmes qui se tiendra du 13 au 24 mars au siège des Nations Unies débattra de « l’autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en évolution ».